萬物齊漲！嘉縣議員憂 恐影響營養午餐品質
國內外物價飛漲，嘉義縣議員陳文忠今天上午在臨時會時提出質疑，擔心學校營養午餐品質會受影響。縣府教育處回應，將視財政狀況評估。縣長翁章梁說，農委會獨家補助嘉義縣營養午餐牛羊奶，會再研擬辦法盡力維持品質。
嘉義縣府教育處長李美華說，目前嘉義縣內國中小和高中職營養午餐，每個月向家長收費700元到850元不等，平均每餐收費介32元到38元間。但陳文忠說，如今物價飛漲，若要維持收費不變，恐影響營養午餐品質。
陳文忠舉例，高雄市政府訂定營養午餐收費基準，國中小每餐42元、國中45元、高中職47元，近日肉菜類等物價波動大，廠商擬定漲價維持品質，多出的費用全由市政府吸收，希望縣府比照辦理，「畢竟小孩是國家未來的主人翁」。
李美華說，目前每餐跟家長收費32到38元間，事實上農委會還有補助每餐6到10元，每周給國小1到6年級學生牛、羊奶，事實上每餐都超過40元，若要增加相關預算，仍得視嘉縣財政狀況再評估。
翁章梁說，中央也有注意到這個問題，會再確認。教育處目前不再用「低價標」，或有很多學校採「聯合採購」方式，透過量提升質。增加營養午餐經費的部分，會再衡量預算、規模和現在狀況，「也不是不能增加」，會再核算。
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