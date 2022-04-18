加速安平二期海砂屋重建 都更通過容積檢討
安平二期海砂屋84年完工迄今問題未解，去年6月經都更大會審議通過，但1月分受疫情、通膨、缺工影響招商流標。南市都委會日前審議通過都市計畫容積檢討作業，以利社區重建。
台南市政府都市發展局今天新聞稿表示，這項社區更新歷經多年努力協調整合及方案研擬，去年6月10日都更大會審議通過；但今年1月12日社區徵求投資人(招商)流標，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、物價通膨、市場缺工缺料嚴重環境下招商不易。
社區都市更新會4月函請市府協助研擬解決方案，以利後續順利重建更新。為使社區海砂屋都市更新事業順利推動，以及考量海砂屋危險建築重建公益性與迫切性，4月15日依都市更新條例辦理都市計畫容積檢討作業，獲都委會審議通過，以提昇海砂屋重建案財務可行性，加速推動重建計畫。
都發局後續將持續與住戶溝通協調，縮短社區都更修正案審議作業時程盡快推動更新程序，保障住戶生命財產安全與權益。
依都發局資料，安平二期國宅為台灣省政府住宅及都市發展局(現為內政部營建署)於民國84年興建完成國宅社區，自竣工交屋後即陸續產生混凝土剝落，經鑑定為含高氯離子建築物。
市府先前核定發布「擬定台南市安平二期國宅社區都市更新計畫案」，優先劃定為更新地區；後續社區成立「台南市安平二期國宅社區都市更新會」也獲南市府核准立案，期望透過都市更新重建，確保公共安全及居住環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言