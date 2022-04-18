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加速安平二期海砂屋重建 都更通過容積檢討

中央社 / 台南18日電

安平二期海砂屋84年完工迄今問題未解，去年6月經都更大會審議通過，但1月分受疫情、通膨、缺工影響招商流標。南市都委會日前審議通過都市計畫容積檢討作業，以利社區重建。

台南市政府都市發展局今天新聞稿表示，這項社區更新歷經多年努力協調整合及方案研擬，去年6月10日都更大會審議通過；但今年1月12日社區徵求投資人(招商)流標，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、物價通膨、市場缺工缺料嚴重環境下招商不易。

社區都市更新會4月函請市府協助研擬解決方案，以利後續順利重建更新。為使社區海砂屋都市更新事業順利推動，以及考量海砂屋危險建築重建公益性與迫切性，4月15日依都市更新條例辦理都市計畫容積檢討作業，獲都委會審議通過，以提昇海砂屋重建案財務可行性，加速推動重建計畫。

都發局後續將持續與住戶溝通協調，縮短社區都更修正案審議作業時程盡快推動更新程序，保障住戶生命財產安全與權益。

依都發局資料，安平二期國宅為台灣省政府住宅及都市發展局(現為內政部營建署)於民國84年興建完成國宅社區，自竣工交屋後即陸續產生混凝土剝落，經鑑定為含高氯離子建築物。

市府先前核定發布「擬定台南市安平二期國宅社區都市更新計畫案」，優先劃定為更新地區；後續社區成立「台南市安平二期國宅社區都市更新會」也獲南市府核准立案，期望透過都市更新重建，確保公共安全及居住環境。

都市更新 國宅 海砂屋

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