台南生育率六都之末 市議員建議第四胎送套房

台南市出生率、人口數連續5年負成長，今天市議員質詢時要求提高生育獎勵金，第4胎送套房，也有議員建議，南市購物節抽獎送房子，建議比照抽獎送房子，鼓勵年輕人生育。民政局表示，目前生育補助是送紅包的鼓勵性質，送套房等建議市府會依據財政狀況做研究。

台南市2017年人口188萬6千多人，到目前185萬餘人，連續5年下滑，出生率不到千分之8，為6都倒數第一。市議員尤榮智針對人口數逐年下滑，年輕人又生育意願低等問題，建議提高生育獎勵金。

他說，今年起台南的生育補助，第一胎1萬元，第二胎1萬2千元，第三、四胎3萬元，第五胎5萬元，他建議應提高為第一胎5萬、第二胎10萬、第三胎20萬元，若勇敢生第四胎送套房，鼓勵年輕人生育。

市議員許至椿表示，台南市連續兩年購物節都辦抽房子活動，刺激買氣振興經濟，建議生育補助也能比照，用抽房子鼓勵更多年輕人願意生育，他認為若這樣做，搞不好生育率可以衝到6都第一。

市議員呂維胤說，台南的人口、出生率負成長為6都第一，除了自然出生外，移居綠都呈現下降，市府對於人口政策要多關心。另市議員蔡筱薇、沈家鳳、曾培雅等人也都針對針對生育率下滑提出質詢，希望能有提升的措施。

民政局長姜煌淋說，生育獎勵金是紅包性質，年輕人不會因為增加幾萬元的補助就來生小孩，因為養育所花的錢生育高很多。他表示，市長會根據財政能力盡量提高獎勵金，對於第四胎送套房，市府會根據財源狀況來研究，他表示，提高生育率非單面的獎勵金問題。