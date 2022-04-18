全台首座碳中和加油站 台南前鋒站授證

台灣中油台南前鋒路加油站達成110年度組織碳中和目標，成為全台第一座經英國標準協會（BSI）進行第三方查證完成的組織碳中和加油站，今天舉辦授證儀式，續朝淨零碳排努力。

台灣中油公司上午在台南前鋒路加油站舉辦「加油碳中和，中油衝前鋒」組織碳中和授證儀式，由英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛頒證，台灣中油公司董事長李順欽代表受證，台南市長黃偉哲等人出席見證。

李順欽致詞表示，組織碳中和是指將碳中和標的物設為某一特定組織單位實體，以台南前鋒路站為例，利用ISO14064-1標準進行溫室氣體盤查後，取得於特定期間營運設備及工作人員等產生的溫室氣體排放量，藉由減碳措施及碳抵換等來抵銷排放量，達成零排放目標。

李順欽指出，前鋒路站是黃金級綠建築，也是全台第一座多元智慧能源加油站，集合屋頂型太陽能及天然氣燃料電池兩種發電系統，輔以台電電網，透過釩液流電池及鈦酸鋰電池兩大儲能系統進行調節，達到節能減碳效果，依實際監測結果，110年度節能減碳量達約25公噸二氧化碳。

他說，前鋒路站於110年12月啟動溫室氣體盤查與組織碳中和程序，今年2月取得「ISO 14064溫室氣體盤查證書」，之後透過國際具公信力的「自願碳抵換管理平台」，購買在地碳權（彰濱風力發電）約99公噸，在地抵換後，依PAS 2060規範（實施碳中和參考規範）完成碳中和。

李順欽表示，台灣中油公司為配合2050年達成淨零碳排目標，從生產端到銷售端同步加強碳管理，2020年起進口碳中和液化天然氣、2021年與台積電公司簽訂「天然氣碳中和計畫合作意向書」，並進口碳中和乙烯，今年還將完成採購第一批碳中和原油，進一步在排碳源頭「衝前鋒」。

黃偉哲表示，台灣中油在配合2050淨零碳排目標已經開始做，而且做得很好，今天看到這個貢獻生根發芽，地方政府一定全力配合，台南市的再生能源裝置量持續成長，期望於2030年前達4.5GW，逐步邁向淨零排放目標。