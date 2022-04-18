鳳凰木重生 台南樹公民採集種子培育二代新芽

台南市北區北成公園有棵數十年樹齡的美麗鳳凰木，但去年感染熱帶靈芝菌，居民昨天下午寫下感言字卡繫掛感謝繩圈，感謝它提供樹蔭讓居民乘涼聊天，台南社大老師李武昌也帶領大家採集種子，為樹公民培育二代新芽，讓凰樹重新在北成公園茁壯生長。

台南市北區公所昨天下午舉辦「老樹新芽，鳳凰重生」向鳳凰樹致謝感恩活動。北城公園內的這棵鳳凰木是在地的精神地標，夏日紅花開展的姿態，更是鄰近居民的共同記憶。去年10月成功里長鄭景元發現樹木明顯落葉，根部長出了不知名的菇類，經區公所邀請台南社大樹公民老師李武昌勘察，初步診斷為感染熱帶靈芝菌。

每天在此運動的居民說，這棵鳳凰凰樹和居民生活數十載，擁有許多回憶，多年前還曾經獲得台南最美鳳凰樹第二名。獲知鳳凰木感染熱帶靈芝菌，大家都很不捨，希望區公所能想辦法救治。

區公所表示，今年一月加強樹木支撐，同時改善棲地及使用土壤殺菌劑三泰芬抑制不良病菌生長，雙管齊下希望鳳凰凰樹可以恢復生機，但3個月後仍無明顯改善，近日再次會同專家診斷已無法救治建議移除。

李武昌解說，可能是鳳凰樹周圍設置步道及體健設施等硬體，加上人們長期在樹下運動踩踏造成土壤硬化，棲地環境遭到破壞，生命力漸漸衰退，一旦染病就無法產生足夠抗體自行恢復。他表示，若期盼再現鳳凰花開，建議從小苗開始培育適應公園環境，並增加公園綠地提供良好的棲地環境。

區長李皇興表示，樹和人一樣會生病，近年台南鳳凰樹受到熱帶靈芝菌危害逐漸淍零，區公所除了盡力搶救，也和台南社大合作，在搶救過程中，讓大家了解到人與樹木緊密的關係，並為北成公園鳳凰樹培育下一代，從撿拾落果，取種，育苗到栽植樹苗，需等待幾個月的時間，讓里民全程參與澆灌及養育，期待在不久的將來能再重現鳳凰花開的景象。