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斗南農會危機現曙光 農業處回函再開代表大會
斗南鎮農會上月14日預決算書送代表大會審查未過，導致今年度業務推廣經費無法動支，影響層面甚廣，包含稻米收購、農藥補貼、食農教育推廣等，眼看著即將成熟的一期稻米已悄悄低頭，雲林縣府農業處終於在本月15日回函同意斗南鎮農會重整預決算書，再次召開代表大會。
糧食廠長張耀裕說，若預算未通過影響稻米收購，損失高達上億元，許多契約廠商中斷未來可能也無合作機會，最後受影響的還是農民，希望能藉由再次召開代表大會重審預算，解決農會目前遇到的難題，也希望有心人士不要隨意散播謠言，農會去年營收在全台302家排名第31名，營運狀況良好。
農會總幹事張燕容說，110、111年預決算書內容相同，去年通過但今年卻卡關，能理解代表大會希望經費規畫詳盡，但農會經費編列不會列出所有細項，放諸全台農會皆如此。代表大會負責審核該項目是否執行，確認可執行後會依法將資料送理監事會審核，若逐條將經費編死將無法應付農機具故障等突發狀況，會再跟代表大會協調溝通。
農業處說，已於本月15日回函斗南鎮農會，此案並非「撤銷」代表大會決議，而是請斗南鎮農會重整預決算書資料，擇日再次召開代表大會。農業處也強調，一切依農會法為準則，農民權益是大家共同維護重點。
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