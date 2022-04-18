「果醬男孩」國際得獎連連 日本參賽再摘1銀1銅

在業界有「果醬男孩」名號的林韡勳，參加2022年日本世界果醬大賽昨晚傳出捷報，在參賽1600多瓶中分別摘下1銀及1銅，再次讓國際看到來自台灣果醬產品不凡實力。

這項比賽在日本舉行愛媛縣八幡浜市舉行，今年2月1日至3月14日受理網路報名，經評審評選後昨晚公布成績。家住台南柳營的林韡勳，多年前在台南市政府農業局及柳營區農會協助自創「甜玉軒」品牌，希望藉由果醬當橋梁，推廣台灣好水果，這次也透過網路報名。

「媽～～～我得到2022年日本世界果醬大賽日本ワールドジャムコンテスト，職人工匠組スタッフグループ的『銀賞獎』銀メダル跟『銅賞獎』銅メダル了。」這項果醬大賽因疫情只能在線上公布成績，林韡勳昨晚查成績時發現自家的「農甜文創工作室」跟「台灣」，出現在日本得獎名單上。

他笑說，查閱時感覺心跳噗通噗通加速跳，發現得獎瞬間，一度不敢相信。

林韡勳說，這次日本參賽，龍眼蜂蜜威士忌金柑果醬獲得銀賞大獎，白酒哈蜜瓜金柑果醬為銅賞大獎，參賽其他罐果醬口味則落空，希望繼續努力未來能拿到金賞獎。