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「果醬男孩」國際得獎連連 日本參賽再摘1銀1銅

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
在業界有「果醬男孩」名號的林韡勳近年參加國際果醬大賽得獎連連。圖 ／林韡勳提供
在業界有「果醬男孩」名號的林韡勳近年參加國際果醬大賽得獎連連。圖 ／林韡勳提供

在業界有「果醬男孩」名號的林韡勳，參加2022年日本世界果醬大賽昨晚傳出捷報，在參賽1600多瓶中分別摘下1銀及1銅，再次讓國際看到來自台灣果醬產品不凡實力。

這項比賽在日本舉行愛媛縣八幡浜市舉行，今年2月1日至3月14日受理網路報名，經評審評選後昨晚公布成績。家住台南柳營的林韡勳，多年前在台南市政府農業局及柳營區農會協助自創「甜玉軒」品牌，希望藉由果醬當橋梁，推廣台灣好水果，這次也透過網路報名。

「媽～～～我得到2022年日本世界果醬大賽日本ワールドジャムコンテスト，職人工匠組スタッフグループ的『銀賞獎』銀メダル跟『銅賞獎』銅メダル了。」這項果醬大賽因疫情只能在線上公布成績，林韡勳昨晚查成績時發現自家的「農甜文創工作室」跟「台灣」，出現在日本得獎名單上。

他笑說，查閱時感覺心跳噗通噗通加速跳，發現得獎瞬間，一度不敢相信。

林韡勳說，這次日本參賽，龍眼蜂蜜威士忌金柑果醬獲得銀賞大獎，白酒哈蜜瓜金柑果醬為銅賞大獎，參賽其他罐果醬口味則落空，希望繼續努力未來能拿到金賞獎。

農業局說，林韡勳的柑橘果醬2020年奪下「英國世界柑橘類果醬大賽」3面銀牌，在酒類食材組、有趣食材組、男子手作組等項目大放異彩，去年二度參賽更橫掃3銀3銅，更將南化蜂蜜、東山青皮椪柑、新市柳營紅龍果、麻豆美人柑、白河燈籠果、柳營旭日橙等台南在地好果物推上國際。

林韡勳調製的龍眼蜂蜜威士忌金柑果醬，獲得2022年日本世界果醬大賽銀賞獎。圖 ／林韡勳提供
林韡勳調製的龍眼蜂蜜威士忌金柑果醬，獲得2022年日本世界果醬大賽銀賞獎。圖 ／林韡勳提供
林韡勳調製的龍眼蜂蜜威士忌金柑果醬，獲得2022年日本世界果醬大賽銀賞獎。圖 ／林韡勳提供
林韡勳調製的龍眼蜂蜜威士忌金柑果醬，獲得2022年日本世界果醬大賽銀賞獎。圖 ／林韡勳提供
林韡勳調製的龍眼蜂蜜威士忌金柑果醬，獲得2022年日本世界果醬大賽銀賞獎。圖 ／林韡勳提供
林韡勳調製的龍眼蜂蜜威士忌金柑果醬，獲得2022年日本世界果醬大賽銀賞獎。圖 ／林韡勳提供
林韡勳自創「甜玉軒」果醬品牌，逐漸打出知名度。圖 ／林韡勳提供
林韡勳自創「甜玉軒」果醬品牌，逐漸打出知名度。圖 ／林韡勳提供

日本 台南 蜂蜜

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