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雲嘉南大蒜採收人力凋零 農改場辦機械化田間觀摩會

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
機械可以大量節省人力。圖／台南農改場提供
機械可以大量節省人力。圖／台南農改場提供

台灣大蒜種植面積超過4500公頃，產量約4萬5000公噸，台南區農業改良場表示，明天將在雲林縣東勢鄉辦田間觀摩會，實際展示大蒜生產所需機械並介紹機械化流程及各型機械用途、特性，歡迎農民踴躍參加了解最新趨勢。

台灣大蒜種植以「大片黑」為主要種植品種，主要產區雲林、彰化縣、台南市等地，雲林為大宗，總面積達全台九成以上。而現今大蒜生產體系種植、收穫作業幾乎以人工為主，面對農村人力短缺、雇工困難等缺工問題，目前大蒜栽培也面臨勞力缺乏，常導致延誤種植及錯失收穫適期而影響品質的問題，影響農民收益。

台南農改場表示，引進日本大蒜切莖機、寬畦收穫機、莖葉修剪機及磨根機後，改良研發適合台灣的大蒜收穫機、磨根機，建立大蒜機械化整合作業流程，改善種植、採收人力缺乏問題，提高農民種植意願，提升大蒜產業競爭力，增加栽培面積。

場方表示，去年完成開發附掛式大蒜播種機，以夾取式取蒜種，浮動接地輪可調整種植深度，並一次完成開溝、種植、覆土及鎮壓，經田間反覆測驗後，附掛式大蒜播種機作業能力為每小時可播種0.07到0.1公頃，估算每天可種植面積約0.56到0.8公頃，對照人工播種每人每天僅可種植0.03到0.04公頃，人機比約為18倍。

場方表示，試用日本大蒜切莖機、寬畦收穫機，並嘗試改良大蒜挖掘機收穫大蒜。挖掘式大蒜收穫機具有收穫速度快，對收穫環境要求相較不高等優點，但收穫後仍需採收後去葉、切根等處理流程，且面對黏性較高、含水量較高土壤可能帶土量較高，而針對問題改良研發；也有農機業者響應農民需求開發，為了讓農民實際了解各型機械特性及適用情況，特別辦田間觀摩會。

使用機械節省大量人力。圖／台南農改場提供
使用機械節省大量人力。圖／台南農改場提供
大蒜依靠人力採收耗時費工。圖／台南農改場提供
大蒜依靠人力採收耗時費工。圖／台南農改場提供

農民 台南

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