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竹崎粉紅浪漫花城開張 逾千株花旗木全出自他手
嘉義縣竹崎花旗木盛開，166縣道、親水公園近千株花開遍地，而這些全出自義隆村長葉志紘之手，10年前返嘉的他發現故鄉約少些「妝點」，開始在鄉內各地種植花旗木，打造竹崎成為「浪漫粉紅城」。如今他自闢「花現」秘境。滿山滿谷的花旗木現開約9成，假日吸引不少遊客一睹風采。
葉志紘原本在南投縣集集工作，因父母年邁，10年前選擇回到故鄉竹崎，從事園藝和營造行業，他發現集集車站雖為省級，但每年吸引萬千遊客前往，竹崎車站百年歷史，貴為世界級火車站，但鄉內似乎缺少些許「妝點」，難吸引遊客。
葉志紘希望替故鄉妝點，最後相中「泰國櫻花」花旗木，原因很簡單，他說「因為花旗木很漂亮啊」，但最重要的原因，花旗木開花期約3至5月，不會影響耕作時間，可用農閒時間修剪花木。
葉志紘開始先在嘉118線試種，2018年3月，他取得鄉公所同意，在166縣道兩側陸續種約1200株花旗木，但有些因為妨礙視線遭砍，隨後他又再竹崎親水公園內種了320株花旗木，但因牽涉水利問題，有些被河川局砍掉，如今剩下約200多株，總計花費近千萬。
葉志紘說，往年花旗木2月底就含苞待放，今年因雨水豐盛，延後至3月多才報到，目前166縣道上花旗木開約7成、親水公園開約8成，花期將持續約3個月到5月底。
外號「阿拉伯」的葉志紘，也在住家旁擇5公頃地種約300株花旗木，目前開約9成，免費開放民眾參觀，他說回故鄉後，希望盡自己棉薄之力，推動在地發展和觀光，別無所求，只希望自己的家鄉竹崎能越來越好。
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