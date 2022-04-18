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感謝警方辛勞 下營上帝廟捐500組交通錐及連桿
台南市「下營香」3年1科廟會遶境日前落幕，為感謝警方辛勞協助，下營區北極殿（上帝廟）昨晚捐贈交通錐及連桿500組給台南市警局，以利警方各項交通疏導勤務。
下營香科系列活動已於本月1至5日完成，上帝廟昨晚舉行平安宴，有感南警為交通及治安辛勞付出，為減少警方交通勤務負擔，會中由上帝廟主委姜金利代表廟方捐贈交通錐及連桿500組給警方，市長黃偉哲、市警局長方仰寧等人出席感謝廟方。
方仰寧表示，交通錐及連桿是車流分道相當重要引導工具，能讓用路人更清楚路況，使執勤同仁更加安全，此次更是警民合作最佳寫照。
他說，下營上帝廟遶境及宗教文化祭活動，在市府相關局處及市警局投入，讓所有進香信徒與來往車潮均能平安順暢，營造台南優質廟會文化形象。
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