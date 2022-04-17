影 ／百合二重唱小百合後壁開唱 歌聲詮釋背後藏洋蔥

金曲獎歌手百合二重唱的小百合，今上午受邀前往台南後壁演唱，吸引不少鄉親慕名而來聆聽其美聲，更見證已故在地藝術家施金輝與妻子林穎英感人的愛情過往，歌曲背後濃濃洋蔥味，令人動容不已。

住台南後壁區國內知名膠彩畫家施金輝，2014年7月5日不幸被發現溺斃住處附近的埤塘，讓各界不捨，各界成立財團法人臺南市施金輝文化藝術基金會，持續推廣藝術創作，今上午後壁安溪寮芙蓉埤畔空相美術館舉辦音樂發表會，發表兩首紀施金輝音樂創作曲。

該創作曲由知名作曲家羅恆源為施金輝作詞「無求心」與施金輝的妻子林穎英作詞「夢觀音」所譜的創作曲，邀請金曲獎歌手小百合（周月綺）用圓潤嗓音詮釋，小百合也重新演唱經典名曲月琴，終不悔，讓不少人陶醉在優美歌聲中。

市長黃偉哲夫人劉育菁、南市政府副秘書長 王揚智 、 文化局長葉澤山、後壁區長黃炳元、台南市議會前議長賴美惠等人也出席，林穎英是施金輝文化藝術基金會董事長兼空相美術館館長，她表示，新冠疫情不僅影響人際互動關係，更讓許多人生活與經濟壓力難紓解，希望藉由「紀念施金輝音樂發表會」來療癒人們心靈。