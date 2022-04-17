曾發現黑琵癱軟痊癒又捕獲芳蹤 他投入保育獲表揚

長期投入黑面琵鷺保育的攝影師黃永豐前年在學甲濕地生態園區發現四肢癱軟的「T85」黑琵，經痊癒野放後，去年透過鏡頭二度捕獲芳蹤，台南市長黃偉哲今頒獎肯定黃永豐用心關注黑琵生態，籲請各界一起來投入黑面琵鷺保育行動。

黃偉哲今出席台南市生態保育學會年度大會，肯定理事長邱仁武多年來率領幹部投入黑面琵鷺生態保育，黃偉哲表示，台南市生態保育學會執行「108年度學甲濕地保育行動計畫」在今年元月被內政部營建署評定為優等，學甲濕地更是黑面琵鷺在台南的第3大族群棲息區。

會中黃偉哲還頒獎給去年找到「T85」黑面琵鷺二度重返台灣的攝影師黃永豐，呼籲大家一起來關注黑面琵鷺的保育行動。

台南市政府說，「T85」是2020年1月19日被發現癱軟在學甲濕地生態園區灘地，送醫治癒後，由黃偉哲於2020年2月26日親自野放。2020年黑面琵鷺保育季，保育人士發動尋找「T85」黑面琵鷺行蹤，同年12月12日經鳥友胡顯榮先在嘉義發現。去年再度發動尋找牠的行蹤，結果去年11月10日二度被曾救牠送醫的黃永豐在北門水晶教堂灘地發現。