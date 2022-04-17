雲林四湖禁葬10多年無處安葬 億餘元的新納骨塔今天啟用
雲林縣四湖鄉新庄禁葬長達10多年，使得該鄉東區8個村沒納骨塔，村民身後無處安葬，被迫到鄰近鄉鎮安葬，鄉長蘇國瓏向台塑企業、縣府爭取贊助及補助，並向財政部借貸，籌足1億3000多萬元興建新庄納骨堂，今天舉行落成啟用法會。
今天舉辦啟用超度法會，邀請法華寺住持法師依覺法師主持，包括雲林縣長張麗善、四湖鄉長蘇國瓏及台塑協理蔡建樑、協理蔡慶三、協理吳恆昇、多位鄉代村長出席。
蘇國瓏說，四湖新庄公墓年代久遠，於2004年公告禁葬，加上鄉內其他公墓也都滿葬，東8村沒有納骨塔，造成鄉民往生後無葬身之地，只能改葬或安奉到元長、東勢等外地的公墓。
蘇國瓏指出，新庄納骨堂3層樓建築，含1萬3000多個塔位，跳脫一般納骨塔的刻板印象，打造現代化建築外觀，宛如一般的高級華廈，讓往生鄉民有個好的安葬環境，今天啟用讓他兌現自己對鄉民的承諾，令他感到心安，也感謝縣府在經費、消防、環保等給予協助，更感謝台塑企業出錢出力，納骨堂才能順利完成。
台塑麥寮管理部協理蔡健樑指出，新庄納骨堂總建坪300多坪，由台塑捐建硬體5300多萬元，接下來還有1000多萬元要興建禮儀靈堂，讓鄉民可就近辦告別式，更加方便。
縣長張麗善說，欣慰四湖新建納骨塔完工，讓村民得以在自己家鄉落葉歸根，在火化費及納骨塔費，縣府去年修訂補助辦法，將原只有低收入才有的補助擴及中低收入戶， 設籍雲林的中低收入戶均能免費使用納骨塔，減輕鄉親負擔。
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