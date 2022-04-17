別再忽略！嘉市唯一1里沒超商 高鐵大道出入口這樣改善

嘉義市大溪里為84里唯一無便利超商，近年人口遷入，里長葉秋蘭說，近兩年增約200戶，社區主要出入口僅高鐵大道，形成封閉型，但此地是進入市區門面，盼提升能見度；地方爭取之下，高鐵大道、大溪路口的石猴意象，市府加入鋼板鐵雕、燈飾等重塑，行經民眾不再錯過大溪里。

葉秋蘭指出，里內人口聚集的大溪厝社區，近兩年7、8件新建案，大概多200戶，整個社區近900戶，已屬中型，不過除大溪路與高鐵大道入口，缺其他連外道路，才保留原汁原味農村貌，超商業者或許考量不符商機，僅有柑仔店。

葉秋蘭認為，大溪里屬國道一號下交流道往市區、或嘉縣進嘉市的門面，但不少人不知道大溪里已屬嘉市，還以為要一路到世賢路，幾年前市府將石猴雕刻得獎作品，放高鐵大道與大溪路口當地標，只是路太寬不顯眼。

議員鄭光宏說，約7年前大溪厝新建透天屋約500、600萬，又離高速公路、市區近，成民眾買考選擇，建設需求也上升，地方爭取改善淹水、路燈、道路鋪面等基礎設施，另一問題，石猴地標常遭忽略，駕駛開過頭，要1公里後才能迴轉，他已多次會勘如何改善。

市府工務處指出，高鐵大道與大溪路口，分隔島上石猴夜間亮度不夠，正進行景觀與安全改善，預料新設燈柱、鋼板雕刻、周遭簡易植栽綠化，有景觀、交通導引、安全功能，正做規畫設計，工程發包順利的話，下半年有機會完工。