嘉義縣府替14576長者裝假牙 滿意度95%

嘉義縣「樂齡活動假牙」計畫啟動迄今4周年，14576位長者完成裝置，政策滿意度95%，縣長翁章梁昨晚出席嘉義縣牙醫師公會會員大會，頒發48位牙醫師績優貢獻獎，感謝公會全力支援牙醫師人力，造福鄉親，守護縣民口腔健康。

嘉義縣18鄉鎮市有12個鄉鎮為健保署公告牙科醫療資源不足地區，比率達全縣66%，其中東石、六腳、大埔和阿里山鄉都沒有牙醫師。

翁章梁上任後即推動補助樂齡假牙，提升偏鄉牙醫醫療，在衛生所設巡迴點，「口腔保健醫療專車」上山下海，深入阿里山鄉豐山、來吉、番路隙頂、梅山太和、鹿草、東石、六腳等鄉鎮，讓偏鄉民眾看牙免奔波

衛生局統計，嘉義縣有38家合約院所、56處執行點、照護普及18鄉鎮市，已有14576位長者完成假牙裝置。

衛生局還佈建校園口腔保健服務，推廣兒童塗氟和臼齒窩溝封填，有效預防蛀牙，健全牙科醫療照護。

翁章梁肯定牙醫師們仁心無私的奉獻，並頒發服務滿30年、40年及50年偏鄉牙醫巡迴醫療貢獻獎、特殊需求牙醫照護貢獻獎及口腔衛生教育推廣貢獻獎。