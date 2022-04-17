助弱勢勞工修繕 南市「做工行善團」父子檔同行

南市政府勞工局「做工行善團」投入為弱勢勞工修繕房屋，今分別前往安南區及學甲區，其中新加入水泥志工陳克銘、陳柏融是父子檔，首次參與修繕房屋，都覺得非常有意義且開心。而「做工行善團」用具體行動關懷弱勢勞工，迄已完成174戶修繕案。

安南區鄭姓案家育有兩名子女，妻子每隔段時間須住院化療，鄭因須照料妻子和子女因此未就業。一家人居住在屋齡50年老宅，屋瓦已嚴重破損、漏水，家中屋況及門窗多處損壞因將經濟差無力修繕。

「做工行善團」志工團隊日前拆除老舊屋瓦，環保局北門區清潔隊也協助處理廢棄物。團隊目前已完成屋頂新建鐵皮；電氣志工電線配置、照明及化糞池；木工志工臥室天花板輕鋼架、浴室、廚房天花板塑膠板及正懿企業安裝木門施工，今由泥水志工接棒進行浴室磁磚安裝施工。

學甲區45年次未婚獨居謝姓案主，因疾病關係右腳腳趾已切除，行走緩慢，生活開銷靠中低老津貼，所住鐵皮屋簡陋無廁所，只能到鄰近廟宇如廁，日前做工行善團啟動修繕服務，由金屬志工完成鋼架施工、屋頂鋼片搭建及浴室牆壁鋼板施工等，今再由油漆工會接力完成浴室防水處理施工及泥水工會完成浴室磁磚安裝施工。