台南無痕野餐日 推旅遊休憩環保風

台南市政府今天在奇美博物館戶外區舉辦「投資我們的星球x無痕野餐日」活動，參加者不使用一次性餐具，並落實不留下任何物品，呼籲民眾減少旅行、交通或食宿消耗的資源。

台南市長黃偉哲與台南市政府環保局長謝世傑到場向參加活動的民眾致意，同時與其他舉辦相關活動的縣市政府在線上串連發聲，象徵響應永續發展及無痕生活理念。

黃偉哲致詞指出，活動現場以各式回收布製作野餐帳棚，參加的家庭都自備環保餐具及輕食，一起參加多樣環保闖關活動，希望大家在日常生活中「天天都是地球日」，每天盡可能無痕過生活，才是真正愛地球的表現。

謝世傑表示，民眾從事戶外活動時可依環保、低碳方向規劃行程，並自備環保袋、環保餐具，減少旅行、交通或食宿過程所消耗的資源。

他說，台南市積極推動環保政策，「台南減廢日」今年到目前為止，已有103家餐飲業者響應，自備環保循環容器前往消費即可享折扣或加量優惠；另有9間環保標章旅館、91家環保旅店，旅客住宿時選擇環保房型可享優惠折扣。

謝世傑表示，今天舉辦活動地點「奇美博物館及台南都會公園」為台南市首處空氣品質維護區，今年7月1日起，民國95年9月30日前出廠的柴油大客（貨）車，須有1年內排煙檢驗合格紀錄；出廠滿5年燃油機車要完成最近一次定檢合格，才能進入空品維護區，希望民眾配合。