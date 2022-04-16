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臉蛋天才車銀優主持 台南KPOP線上演唱會萬人嗨翻天

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
「台南世界KPOP線上演唱會」今晚8點全球首播，由有「臉蛋天才」車銀優主持，最高吸引萬人同時在線觀看。圖／台南市府提供
「台南世界KPOP線上演唱會」今晚8點全球首播，由有「臉蛋天才」車銀優主持，最高吸引萬人同時在線觀看。圖／台南市府提供

台南世界KPOP線上演唱會」今晚8點在YouTube頻道「TAINANYOUNG」全球首播，「臉蛋天才」車銀優主持、新生代夯團THE BOYZ與fromis_9接力熱唱，吸引全球粉絲最高萬人同時在線觀看。車銀優對2年前抵台南獻唱仍記憶猶新：他表示「因為席捲全世界的新冠肺炎大流行，沒能經常見到喜愛K-POP的粉絲們，感到很遺憾又很難過。但是可以透過這種方式跟大家見面，感到幸福又開心！」

演唱會運用「水、風、火、土、愛」五大主題，由THE BOYZ與fromis_9一邊搭配他們最適合主題的歌曲和演出自己認真發想的歌曲企劃，一邊介紹台南文化與美景。看到影片中「文化和藝術之都」台南年輕人自由活力的面貌，偶像們分別想一訪「神農街」跟台南地標景點「美術館2館」，尤其聽說前者和韓國的弘大風格很像，團員們表示「好想親自感受一下台南小巧可愛的復古景色！」

不僅如此，台南美食也絕對不會讓人失望，兩團一聽到吃的就話匣子大開，有人已經列好吃貨清單，想喝牛肉湯、大嗑蝦捲，愛吃水果的成員不忘提到台南是鳳梨和芒果的產地，紛紛許願「真的好希望我們可以親自去到臺南，和粉絲見面，享受台南的美食，希望這樣的日子早日到來！」

最後壓軸THE BOYZ與fromis_9親自體驗瘋迷全球的《魷魚遊戲》中糖餅（又稱椪糖）分離術，平均年齡23歲的男孩、女孩們瞬間陷入童年回憶殺，最終泳勛、賢在、上淵、鶴年與善旴挑戰成功！

THE BOYZ一共獻唱《Thrill Ride》、《MAVERIC》、《THE STEALER》等冠軍單曲，fromis_9則帶來《talk & talk》、《玻璃鞋》、《WE GO》等歌展現不同魅力的舞台表演，加上車銀優沉穩的海外處女主持，引爆全球萬名粉絲與台南一同線上嗨翻。

「台南世界KPOP線上演唱會」今晚8點全球首播，最高吸引萬人同時在線觀看。圖／台南市府提供
「台南世界KPOP線上演唱會」今晚8點全球首播，最高吸引萬人同時在線觀看。圖／台南市府提供
「台南世界KPOP線上演唱會」今晚8點全球首播，最高吸引萬人同時在線觀看。圖／台南市府提供
「台南世界KPOP線上演唱會」今晚8點全球首播，最高吸引萬人同時在線觀看。圖／台南市府提供

台南 車銀優 演唱會

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