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台南喜樹路地面突陷1.5公尺深坑洞 市府緊急搶修
台南市南區喜樹路151巷5號前今天下午3點左右，因承載H型鋼大貨車車輛超載造成箱涵頂板及路面破損，大貨車左後輪卡在地下箱涵動彈不得。市府接獲通報後立即抵達現場勘查並成立前進指揮所，由市府副秘書長邱忠川主持，協助大貨車脫困後，連夜動員進行搶修，請行經言處車輛注意。
市府水利局及顧問公司技師經現場勘查，初步判斷係為載運H型鋼骨貨車超載，造成既有老舊雨水箱涵頂板破損及路面坑洞。經現場初步勘查破損長度5公尺，寬度約2.5公尺，深度1.5公尺。雨水箱涵側壁情況尚屬良好，現場無人員受傷。
市府獲報立即緊急動員調派搶修搶險開口合約廠商抵達現場進行搶修，於晚間6點前已先行鋪設鐵板並於前後設置交通錐、連桿及警示燈等交維設施，以提醒用路人安全，並派遣義交人員進行夜間24小時警示指揮交通。為加速修復速度，水利局進行夜間施工，進場打除破損頂板，後續採用鋼承板重新施作箱涵頂版並針對該段雨水箱涵前後確認破損情況，一併修復，避免再次發生。
水利局表示，將一併檢視該段箱涵前後情況，打除破損部位重新修復。也提醒民眾，箱涵施工期間道路減縮，請用路人盡量避開該路段或繞道行駛，以維施工及行車安全。
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