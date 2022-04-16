嘉市公立及非營利幼兒園 首次線上新生登記

嘉義市公立及非營利幼兒園一般生及優先入園幼兒新生登記在4月15、16日辦理完成，本學年度共計20園45班招收新生，可招收1206名幼童。至登記截止日共有一般生734名、優先入園生171名登記，總計905名。今年度首次採線上登記，避免疫情群聚。

教育處長林立生表示，為因應疫情及提供家長便利多元的登記方式，首次採用線上新生登記系統，讓家長可選擇在家線上登記或至現場線上登記，家長在家線上登記的比例約占7成。有家長表示，今年新生登記在家動動手指就完成報名，真的很便利，也免除了排隊、群聚的窘境。

復國幼兒園陳園長指出，本年度採取線上登記方式，有約10位家長在登記期間晚上自行至線上登記，非常便利，且園內行政工作也有所簡化，並減少紙張的印製，為環境盡一份心力。

本年度登記人數超過招收名額計有吳鳳幼兒園幼幼班、復國幼兒園幼幼班、幸福幼兒園小班及幼幼班、大同附幼幼幼班、北園附幼幼幼班、育人附幼小班、小橘子非營利幼兒園幼幼班及小班、銀河非營利幼兒園混齡班。各園將秉持公正、公平、公開原則進行抽籤作業，預計4月22日至4月29日間辦理公開抽籤作業。

教育處表示，各園登記人數於今天下午6時起公告於嘉義市公立及非營利幼兒園新生登記系統及各園網站，第一次招生後尚有缺額的班別，將進行第二次招生，請家長留意各園招生資訊。如有相關問題，可洽詢各幼兒園或市府教育處特幼教育科。