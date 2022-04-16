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蘭潭國中校慶60週年 傑出校友已故俠醫林杰樑獲獎
嘉義市蘭潭國中今天舉辦創校60週年校慶，同時表揚16位傑出校友，有俠醫之稱的已故毒物專家醫師林杰樑獲獎，由妻子譚敦慈偕同兒子出席代領獎項，嘉義市前後3任教育處長余坤龍、葉國樑、林立生也獲選；市長黃敏惠表示，蘭潭國中為嘉義市培育無數優秀人才，在各行各業發光發熱，勉勵在校學子以傑出校友為典範，創造精彩未來。
蘭潭國中創校遴選第三屆傑出校友劉邦賢、應正、林杰樑、劉豐榮、陳適安、葉國樑、林聖哲、陳適卿、王進源、周文隆、余坤龍、林翰謙、林宗樑、賴逸儒、洪裕原、林立生，共16人獲選。其中62級校友毒物專家醫師林杰樑，由理監事群推薦追頒傑出校友，遺孀譚敦慈帶著兒子返回母校受獎。林醫師與太太夫唱婦隨，教導民眾認識生活中的有毒物質，為民眾把關杜絕有毒物質傷害健康。譚敦慈表示，以前與先生回嘉義時，常會回母校看一看，林醫師生前對母校的繫念，令人感動。
市長黃敏惠逐一頒獎表揚傑出校友後致詞表示，蘭潭國中培育一代又一代優秀人才，一棒接一棒傳承優良傳統與校風，成為社會中堅，感恩所有曾在蘭潭國中服務過的教育界人士付出，成就這份讓人感動的教育成果。蘭潭國中歷屆校友表現有目共睹，嘉義大學前後兩任校長艾群、林翰謙，及教育處前後三任的處長余坤龍、葉國樑、林立生，都是蘭中校友。16位傑出校友，他們對國家與地方貢獻良多，得獎實至名歸。
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