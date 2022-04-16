聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘭潭國中校慶60週年 傑出校友已故俠醫林杰樑獲獎

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（中）與教育處前後三任的處長余坤龍（右三）、葉國樑（左三）、林立生（左二）也是傑出校友合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）與教育處前後三任的處長余坤龍（右三）、葉國樑（左三）、林立生（左二）也是傑出校友合影。圖／嘉義市政府提供

嘉義蘭潭國中今天舉辦創校60週年校慶，同時表揚16位傑出校友，有俠醫之稱的已故毒物專家醫師林杰樑獲獎，由妻子譚敦慈偕同兒子出席代領獎項，嘉義市前後3任教育處長余坤龍、葉國樑、林立生也獲選；市長黃敏惠表示，蘭潭國中為嘉義市培育無數優秀人才，在各行各業發光發熱，勉勵在校學子以傑出校友為典範，創造精彩未來。

蘭潭國中創校遴選第三屆傑出校友劉邦賢、應正、林杰樑、劉豐榮、陳適安、葉國樑、林聖哲、陳適卿、王進源、周文隆、余坤龍、林翰謙、林宗樑、賴逸儒、洪裕原、林立生，共16人獲選。其中62級校友毒物專家醫師林杰樑，由理監事群推薦追頒傑出校友，遺孀譚敦慈帶著兒子返回母校受獎。林醫師與太太夫唱婦隨，教導民眾認識生活中的有毒物質，為民眾把關杜絕有毒物質傷害健康。譚敦慈表示，以前與先生回嘉義時，常會回母校看一看，林醫師生前對母校的繫念，令人感動。

市長黃敏惠逐一頒獎表揚傑出校友後致詞表示，蘭潭國中培育一代又一代優秀人才，一棒接一棒傳承優良傳統與校風，成為社會中堅，感恩所有曾在蘭潭國中服務過的教育界人士付出，成就這份讓人感動的教育成果。蘭潭國中歷屆校友表現有目共睹，嘉義大學前後兩任校長艾群、林翰謙，及教育處前後三任的處長余坤龍、葉國樑、林立生，都是蘭中校友。16位傑出校友，他們對國家與地方貢獻良多，得獎實至名歸。

嘉義市長黃敏惠（中）與毒物專家醫師林杰樑遺孀譚敦慈（左三）及兒子（右二）合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）與毒物專家醫師林杰樑遺孀譚敦慈（左三）及兒子（右二）合影。圖／嘉義市政府提供
獲獎傑出校友合影。圖／嘉義市政府提供
獲獎傑出校友合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）與嘉義大學前後兩任校長艾群（左三）、林翰謙（右二）也是傑出校友合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）與嘉義大學前後兩任校長艾群（左三）、林翰謙（右二）也是傑出校友合影。圖／嘉義市政府提供

蘭潭 嘉義 醫師

延伸閱讀

許一個走遍全縣學校願望 王惠美：走動式管理貼近需求

無塑環保野餐趣 嘉市響應2050淨零排放簽署宣言

台南一中百年校慶 阿扁曝這件事證明自由學風

台南一中百年校慶 翁啟惠6校友返校坐一排身分驚人

相關新聞

台南攤捷運經費581億 遭質疑錢哪來？

六都唯一沒捷運的台南市，交通部已核定4條捷運優先路網，市府首度提出財務報告，交通局說，市府分擔金額581.83億元，其中...

談陳柏惟退黨 顏寛恒：企盼他勇敢爬起來繼續向前行

台灣基進前立委陳柏惟傳出退黨，他的對手前立委顏寛恒今晚在臉書說出自己心情，他說陳柏惟在素人從政這條路上，用盡全力奔跑，跌...

影 ／百合二重唱小百合後壁開唱 歌聲詮釋背後藏洋蔥

金曲獎歌手百合二重唱的小百合，今上午受邀前往台南後壁演唱，吸引不少鄉親慕名而來聆聽其美聲，更見證已故在地藝術家施金輝與妻...

曾發現黑琵癱軟痊癒又捕獲芳蹤 他投入保育獲表揚

長期投入黑面琵鷺保育的攝影師黃永豐前年在學甲濕地生態園區發現四肢癱軟的「T85」黑琵，經痊癒野放後，去年透過鏡頭二度捕獲...

雲林新增6例其中1名護理師 全醫院和病患107人PCR快篩

雲林縣今天新增6例，其中3人是同住家人疑因參加喜宴感染，另有一名斗六市一家醫院的護理師，在確診後今天對全院醫護人員及病患...

確診者曾參加綜藝大集合 「全程未戴口罩」縣府急清消

台南市府昨公布案32738，嘉義縣府疫調發現，個案13日曾搭乘火車至大林，參加聖賢宮綜藝節目「綜藝大集合」，現場工作人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。