西螺社口媽進香團回娘家 百年香路抵朴子市
嘉義縣各界下午在朴子市藝術公園前路口，迎接雲林縣西螺鎮福天宮社口媽進香隊伍，回配天宮娘家謁祖，社口媽回娘家，鄉親都很高興。
為期3天2夜的社口媽百年香路謁祖之旅，信眾徒步跟隨著社口媽鑾轎，來到朴子配天宮，謁祖溯源並交火回鑾，一路苦行，嘉義縣各界下午在朴子藝術公園前路口，迎接由雲林縣長張麗善帶領的社口媽團隊，一年一會，感情特別深厚。
梅雨季節到了，縣府民政處長楊健人、朴子市長吳品叡等人接駕，虔誠上香，祈求社口媽庇佑國家風調雨順，疫情早日遠離，社會恢復秩序。
雲林縣社口媽清朝康熙52年（西元1713年），自舊地名樸仔腳 (朴子市)，分靈老二媽，西元1778年創建宮名「福天宮」。社口媽每年都會回朴子配天宮謁祖，斷斷續續有百餘年歷史，今年已連續舉辦19年，非常不容易，也令人感動。
目前正是媽祖盛香期，各地進香遶境活動眾多，社口媽到朴子配天宮謁祖進香已成為朴子最具民俗風情的宗教活動，不僅交流兩地民眾情誼，更充滿濃濃的人情味。自從配天宮和福天宮開啟這條百年香路以來，兩地神與神、人與人之間維繫著緊密的情感，希望香路與宗教文化之旅能繼續傳承下去。
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