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台南西瓜雨害受損嚴重 今向中央爭取現金救助低利貸款

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
西瓜果實裂果。圖／農業局農務科長許文耀提供
西瓜果實裂果。圖／農業局農務科長許文耀提供

今年3月持續大雨造成台南西瓜授粉不良及部分裂果腐爛，受損嚴重。市府農業局前天與昨天前往仁德、歸仁、麻豆、安定等主要產區現場勘查，確定損害程度達到災損救助標準，今天提報農糧署，爭取列入現金救助及低利貸款災區。

農業局長李建裕呼籲農民若有災損，請主動向土地所在地公所通報，以利加速勘災作業，協助農民早日復耕生產。

農業局表示，12、13日邀集台南區農業改良場、農糧署南區分署及區公所等單位組成勘查小組，前往西瓜受災田區勘查，發現受霪雨影響，開花著果期授粉不良、畸形果多；果實肥大期發生及腐爛情形；以台南市種植面積500約公頃、勘查上述4區區面積300公頃、損害程度達20%以上，已經達到達到災損救助標準；市長黃偉哲指示依勘查結果提報農糧署，爭取給予農民現金救助及辦理低利貸款。

黃偉哲表示，農業天然災害現金救助須依法現勘確認同一行政區內同品項作物，全區損害程度達20%以上，經提報農糧署公告列入現金救助及低利貸款災區，於公告隔日起10日內至土地所在地公所申報現金救助，另申請低利貸款農民自公告隔天起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附該證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向貸款經辦機構提出申請。

勘災小組會勘田區情形。圖／農業局農務科長許文耀提供
勘災小組會勘田區情形。圖／農業局農務科長許文耀提供
西瓜授粉不良，造成畸形果。圖／農業局農務科長許文耀提供
西瓜授粉不良，造成畸形果。圖／農業局農務科長許文耀提供

農民 農糧署 黃偉哲 西瓜 台南

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