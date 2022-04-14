最美古蹟市場台南大菜市 街廓賣場改建送文資審議

台南市議員陳怡珍今日在議會質詢時，現場送交大菜市攤商集體連署書給予經濟發展局長陳凱凌，目前西市場三排賣店因改建修復計畫而暫停封閉，然而工程規劃設計遙遙無期，嚴重影響攤商生計。

陳怡珍要求市場處針對西市場的文化資產評估與文資審議雙頭並行，切勿再拖時間，期盼4月19日文資工作小組會議審查能順利，同時在5月份順利通過大會，讓整個工程進度明朗化。除此之外，未來攤商如何回歸，也有賴市場處提出公平及合理的做法，要讓所有攤商都可以接受。

陳怡珍表示，日前市府舉辦「暫別國華街三排感恩紀念活動」，網友紛紛在市長臉書貼文下留言，對各自擁護的台南小吃表達不捨與懷念之情。清明連假時期，更由現場攤商自發性發起連署陳情活動，短短幾天時間就蒐集一百多位民眾對大菜市的期待，包含「希望能讓古早味重現大菜市」、「支持原本風貌」、「支持原地改建」及「支持搬回去」等等聲浪，這是地方上共同的心聲。

市場處長陳豪吉表示，西市場國華街側攤鋪位拆除工程預計3月底進場施工，拆除工期將持續至4月底。但陳怡珍指出，現場完全沒有拆除進度。

現階段工程的關鍵在於文資審議部分，要求市場處儘速提交全新設計圖面，給文資工作小組會議在4月19日審查，同時也將文化資產評估相關資料送給文資處審議，雙頭並行，以節省行政時間成本。

陳怡珍希望市長的「我們很快會再見面」不會淪為口號，而能逐步實踐。要求市場處加速進行相關工作，讓攤商不要再痴痴的等。

陳豪吉説，由於西市場國華街側攤鋪位歷史超過50年，依據文資法第34條規定，需做文化資產評估，將提供相關資料給文資處。同時也已送交已調整的圖面交由文資工作小組會議審查，期待西市場的改建設計案早日通過，加快發包與施工，對攤商的影響減到最低。

西門市場是台南人慣稱的「大菜市」，現有的鋼筋水泥結構興建於1912年，是南台灣第一座現代化市場。2003年被指定為古蹟，2017年啟動修復，2021年4月完工。

後續市場處接手辦理裝修及西市場街廓改建工程，目前國華三排露店已遷移至50公尺外的馬薩貨櫃市集，市場處已於4月13日送西市場周邊街廓基本設計資料給文資處，4月19日安排小組專案報告，如通過小組審查，將辦理文資審議會議，通過後即進行細部設計。

經發局表示，西市場周邊街廓整建工程（非古蹟區）包括國華街側攤鋪位拆除重建、魚漿製麵區攤鋪位新建，以及增設西市場西側廣場、周邊街廓及淺草青春新天地共食區景觀等，目前國華街側攤鋪位為鐵皮屋及木構造混和型式搭建，攤商配合工程已經暫時遷出，完工後會再遷回。