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汙水下水道進度落後被監院糾正 嘉市府解釋原因

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市汙水下水道截至3月底4479戶接管，監察院認為進度落後，通過糾正市府。圖為去年分支管網及用戶接管的第1標完工，展示管線。圖／聯合報系資料照片
嘉義市汙水下水道截至3月底4479戶接管，監察院認為進度落後，通過糾正市府。圖為去年分支管網及用戶接管的第1標完工，展示管線。圖／聯合報系資料照片

嘉義市汙水下水道截至3月底4479戶接管，監察院指出，市府改採統包，導致水資源回收中心虛擲百萬公帑，第1期分支管網及用戶接管的各標案，進度也比最初規畫落後2到3年，通過糾正市府；市府回應，市長黃敏惠上任後合併標案發包，第1期的8、9標明天開工，最後兩標今年會發包，拚2024年全完工。

市府工務處指出，前市長任內原由營建署代辦興建水資源回收中心，已花預算813萬做細部設計，之後市府收回改統包方式，訴訟後實付600多萬。

工務處也說，原定第1期用戶接管2020年完工、達1萬5000戶，以此回推，此期共9標至少2017年底都要發包，但到2018年底僅第1標公告，市長黃敏惠上任後，將其餘併成4大標，也修正期程延到2024年底完工，報請中央同意。

工務處表示，相關改善作為已提供營建署，3月底4479戶接管，加速進行，現1標已完工，施工中的2、3標年底完工，4、5標明年完工；剩餘8、9標明天開工，6、7標已上網公告。

至於明天開工的8、9標，範圍在鐵路以西、後火車一帶，包括香湖里、新厝里、保生里等11里，總戶數計4602戶，工程採地下推管，每接管50公尺會設1個工作井，但採不落地工法，夜間人孔蓋會蓋上，減少影響交通。

立委王美惠說，嘉市汙水下水道普及率僅4.19%，遠低台北86.76%，水資源回收中心每日處理量為2267.7噸，只達契約處理量18.9%，確實有加速執行必要，她去年3月特別召開協調會，希望營建署能調整嘉市汙水下水道建設補助款，當時全國各縣市的補助款已完成分配，營建署仍調增嘉市補助額度，今年度編4.79億，且截至去年底已補助嘉市23.41億，中央補助經費比例高達92%。截至2月嘉市汙水下水道普及率排國內21名。

資源回收 水資源 黃敏惠

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