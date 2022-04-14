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台南「贏地」育成基地投資2億常空蕩蕩 議員批不彰
台南市府和議會攜手合作，活化新營民治議室空間在新營區打造「贏地創新育成基地」，當初提案的市議員蔡育輝今天在經發局專案報告時強烈抨擊效益不彰，四層樓的議會只保留部分空間，其餘都提供給「贏地」使用，連議員去開會都沒有休息空間，若績效持續不彰就收回來，讓地方更多團體共享空間，可辦講座、講習會等更多元使用。
蔡育輝說，贏地育成中心使用的是民治議會及停車場，目的是希望成為年輕人的新創基地創造業的機會，提供場地給經發局規畫，可創造就業機會及活化閒置空間達到雙贏，但1年多來並沒有達成預期效果，中央和地方已投入近1億8千多萬，每年還要編列600萬元運作費，但他經常前往察看有時只看到2名職員，空蕩蕩看不到什麼人，如果績效不彰就收回來。
市議員陳秋宏也說，根據經發局提供贏地空間使用及參訪人數從2020年11月至2022年3月2675人，平均每月約158人，營運上還要再加把勁。
經發局長陳凱凌說，贏地2022年11月24開幕，4層樓共計437坪，設有創業輔導全方位諮詢單一窗口服務，從辦公空間、開放交流到諮詢輔導提供一條龍服務，贏地開辦至今共開設相關活動及研討會共計134場次、講座活動114場，帶領團隊參加創業展覽2場，辦理技術及創業展4場，協助35家成立公司，爭取創業投資資金逾4400萬元，預計可帶動地方經濟效益近1億元，未來會更努力。
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