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台南七股科工區無留環保用地 議員抨擊：廢棄物何去？

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
經發局長陳凱凌今天在議會進行「七股科技工業區開發進度與聯外道路規劃」專案報告。記者吳淑／攝影
經發局長陳凱凌今天在議會進行「七股科技工業區開發進度與聯外道路規劃」專案報告。記者吳淑／攝影

因應產業用地需求，規畫近20年的台南七股科技工業區，總面積達141.34公頃，今年初動工，預定2017年完工，經發局今天在市議會進行「七股科技工業區開發進度與聯外道路規劃」專案報告，多名議員連番抨擊居然沒有保留環保用地規劃事業廢棄焚化爐，恐引發另一波垃圾大戰；經發局長陳凱凌表示2009年前環評法並無規定區內要設置環保設施，目前因應法規要求，會在年底前修改配置，提送環保署進行環境差異影響評估，增加環保設施用地。

經發局長陳凱凌表示，位在台糖三股農場的七股科技工業區開發工程，今年1月24日已申報開工，分二期進行開發施工，目前已完成先期環保設施南側洗車台建置，後續將繼續辦理施工圍籬、園區安全監視系統、填土整地等假設工程，預計於今年底完成第一期43.85公頃整地工程，2024年完成第一期之道路及管線工程，第二期97.30公頃預計於2025年底完成整地、道路及管線相關工程。

市議員蔡育輝、許又仁、方一峰等多人，今天均對七股工業區未依法規畫廢棄物處理設施提出批評。許又仁指出，依廢清法規定，新設工業區開發單位應於區內或區外規劃設置事業廢棄物處理設施。為何七股工業區沒有？經發局提供的報告也沒寫，依規劃時程2017年要營運，結果區內沒有規劃廢棄物處理設施，區外也付之闕如，也說不清楚，這要如何補救？

方一峰說，台南市2座焚化爐已不敷使用，工業區開發竟無保留環保用地，台南市永康焚化爐可處理150噸，城西 100噸，台南廢棄物（不含家用）有400噸，還要委外到外縣市府，台南工業區一直設立但廢棄物不知如何處理？

另交通問題，針對南科發展外擴效溢從業人口從8萬達到13萬人，七股工業區、麻豆及佳里等可望成為衛星工業區，但現在看不出規畫和南科聯結；陳昆和也指出可能的交通衝擊，要求全面重新檢討路網，爭取公路總局拓寬台17線並規畫開新往北銜接台61西濱道路，才能增加台南產業發展轉型的競爭。

台南市七股科技工業區土地使用初步規畫圖。圖／市府提供
台南市七股科技工業區土地使用初步規畫圖。圖／市府提供
經發局長陳凱凌今天在議會進行「七股科技工業區開發進度與聯外道路規劃」專案報告。記者吳淑／攝影
經發局長陳凱凌今天在議會進行「七股科技工業區開發進度與聯外道路規劃」專案報告。記者吳淑／攝影

台南 廢棄物 焚化爐

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