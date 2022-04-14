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嘉縣首座公辦民營長照家園明年施工 啟動廉政平台防弊

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣長翁章梁與法務部廉政署副署長沈鳳樑、地檢署檢察長張曉雯、廉政署南部地區調查組副組長徐裕明、台灣透明組織副理事長葉一璋等，成立「長照嘉園廉政平台」。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁與法務部廉政署副署長沈鳳樑、地檢署檢察長張曉雯、廉政署南部地區調查組副組長徐裕明、台灣透明組織副理事長葉一璋等，成立「長照嘉園廉政平台」。記者魯永明／攝影

嘉義縣老人比例全台居冠，長照2.0上路，部分鄉鎮缺乏住宿式長照機構，社會局爭取衛福部補助，去年9月獲核定在布袋鎮新塭地區，興建規模200床的公辦民營住宿式長照機構，總經費3億元，預定明年施工，2025年完工啟用。

為把關重大公共工程品質，縣長翁章梁上午與法務部廉政署副署長沈鳳樑、地檢署檢察長張曉雯、廉政署南部地區調查組副組長徐裕明、台灣透明組織副理事長葉一璋等，成立「長照嘉園廉政平台」，宣示工程招標透明公正，防止弊端，

長照嘉園由衛福部獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫補助，縣府公開招標規畫設計廠商，與八樂建築師事務所簽約，目前進行規畫設計，預定2023年年中發包施工，完工後200床長照機構，將提高布袋及鄰近鄉鎮失智、失能等有長照需求民眾，就近獲得照顧，減輕家屬照顧負擔，增加就業機，讓社區照護網絡更完善。

廉政平台建置，藉檢、廉機關協助，確保重大採購如期、如質、無垢完成，透過平台聯繫會議機制，跨域結合相關單位及專家強化外部參與監督，設置資訊公開透明專區供民眾查閱，防範弊端，免受外力不當干擾。

翁章梁說，廉政平台搭起公務員、執法機關及廠商溝通橋梁，讓縣府團隊安心執行職務，也使民眾能用網路科技，即時掌握透明資訊，減少貪汙、亂搞疑慮，建立鄉親對公部門廉政風氣信任，公務人員也不會因資訊不足裹足不前，可說是兩全其美。

嘉縣首座公辦民營長照家園，落腳布袋鎮新塭地區，興建規模200床的住宿式長照機構，總經費3億元，預定明年施工，2025年完工啟用。記者魯永明／翻攝
嘉縣首座公辦民營長照家園，落腳布袋鎮新塭地區，興建規模200床的住宿式長照機構，總經費3億元，預定明年施工，2025年完工啟用。記者魯永明／翻攝
嘉縣首座公辦民營長照家園，落腳布袋鎮新塭地區，興建規模200床的住宿式長照機構，總經費3億元，預定明年施工，2025年完工啟用。記者魯永明／翻攝
嘉縣首座公辦民營長照家園，落腳布袋鎮新塭地區，興建規模200床的住宿式長照機構，總經費3億元，預定明年施工，2025年完工啟用。記者魯永明／翻攝
嘉縣首座公辦民營長照家園，落腳布袋鎮新塭地區，興建規模200床的住宿式長照機構，總經費3億元，預定明年施工，2025年完工啟用。記者魯永明／翻攝
嘉縣首座公辦民營長照家園，落腳布袋鎮新塭地區，興建規模200床的住宿式長照機構，總經費3億元，預定明年施工，2025年完工啟用。記者魯永明／翻攝
嘉縣首座公辦民營長照家園，落腳布袋鎮新塭地區，興建規模200床的住宿式長照機構，總經費3億元，預定明年施工，2025年完工啟用。記者魯永明／翻攝
嘉縣首座公辦民營長照家園，落腳布袋鎮新塭地區，興建規模200床的住宿式長照機構，總經費3億元，預定明年施工，2025年完工啟用。記者魯永明／翻攝

長照 翁章梁 衛福部

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