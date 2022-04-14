台南鐵路立體化延伸永康困難多 地方要求盡快規畫推動

「台南鐵路立體化延伸至永康地區」案，規畫在聖功女中與永康段鐵路地下化，改善大橋站及永康站，並於永康砲校創意設計園區內新增「康橋站」。立委郭國文、台南市議員參選人黃肇輝今天質疑大橋站將延伸康橋站、是否有預留延伸空間？未來爬坡設計等工程問題需向民眾說明清楚。

郭國文今天邀請台鐵局、市府交通局會勘；他質疑，鐵路地下化是否影響火車運行，未來要建置多層次站體，但地下化工程停滯多年，3月底議會才通過可行性評估送交交通部，而捷運藍線最快兩年內動工，時程及接軌時間與空間都有落差。交通局表示，相關問題及施工時對在地交通造成的影響，會妥善規劃並向民眾說明。

郭國文指出，未來配合鐵路地下化拆除三處平交道、三座路橋，已定案捷運高架化及鐵路地下化工程進行順序都是需面對的現實問題；相關問題市府及台鐵局應提早因應準備。

黃肇輝表示，11年前返鄉租屋永康鹽行，不時在台一線省道塞車，因大部分上下永康交流道及往南科方向車輛都須經省道通行，沒其他替代道路就會一直塞。

黃肇輝指出，沒有替代道路的主因就是鐵軌阻隔，只能從中華陸橋、中正陸橋、永大陸橋跨越鐵路，或從砲校旁四叉路平交道、永康車站附近四維路平交道、三新紡織對面烏水橋平交道通過，車流很難紓解。