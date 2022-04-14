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簡單又環保！台南推海葬優惠補助 家屬搭船出海告別
台南市政府為推廣環保自然葬，自2021年開辦海葬優惠措施以來，受理海葬件數也明顯提高，去年有8案申請，為持續推廣本市海葬業務，今年提供兩階段海葬優惠服務，第一階段提供3位名額船舶載具服務家屬，並配合火化、骨灰在處理費用免予收費及骨灰暫存1個月免予收費等優惠措施，第二階段於上述優惠滿額後，改以申辦海葬每位亡者補助1萬5千元及骨灰暫存1個月免予收費等優惠。
民政局長姜淋煌表示，今年度第1組申請者已於3月22日辦理出港海葬，由民政局同仁協助台南市市民執行海葬任務，伴隨家屬的祝福與思念，人生旅途終點回歸自然海天一色，把土地遺愛後人永續利用。 依規定船隻出海到堤防外6公里的海域灑下骨灰。
民政局說，從2014年設置的大內骨灰植存專區，啟用至今植存總數量已突破4000位，而2021年6月29日完成啟用的仁德生命紀念園區，截至2022年3月底植存數也超過600位，使用人數逐年攀升，環保自然葬越來越廣為台南市民接受。 市長黃偉哲秉持著綠色環保的殯葬理念，再推海葬提供更多元的方式供民眾選擇。
民政局指出，民眾選擇海葬在殯葬所辦理火化時一併提出申請海葬許可，目前申請者多半是往生者生前的遺願，但數目還不多主要是家屬往都反映出海船舶難找，民政局目前已找到一家船泊業者合作，但因目前申請海葬個案還不多，以後若更多人可以接受海葬，一個月就10案左右就可以舉辦聯合海葬，雇用較大型船泊，分擔出海費用。
推廣日期自今年3月1日起至10月31日（考量冬季海象較不穩定），申請資格為依亡者遺囑或由亡者之配偶、直系血親或旁系二親等同意，如有海葬優惠或環保葬申辦上的相關任何問題，可洽詢市政府民政局06-2991111或台南市殯葬管理所06-2144333。
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