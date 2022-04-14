影／台南和順轉運站今上梁 明年完工將帶動周邊房價

位在台南市安南區台灣歷史博物館對面的和順轉運站，今天舉辦上梁典禮，預計明年初完工；該轉運站除了供市區公車轉乘，未來還可能連接捷運，完成後將帶動附近的房價。

台南市政府交通局近期陸續在重要的交通節點興建大型轉運站，除了興建中的和順轉運站，最受矚目的是位在中華東路與小東路口的平實轉運站，預計年底或明年初動工，3年完工，不只供市區公車使用，還可以連接東側的高速公路，提供國道客運轉乘服務，站內還有商辦大樓，可作為商場、旅館等使用。

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，為了提升民眾搭乘大眾運輸系統的舒適與便利性，近期陸續興建大型轉運站，目前已經完工的包括新營、台南、麻豆及關廟轉運站，而規劃中的還有在永康物流專區內的永安轉運站，主要是為了市區公車轉乘，但臨近高速公路的也有連結國道轉乘的服務。

和順轉運站去年動工因為遭逢疫情，沒有舉辦動工典禮，今天特別舉辦上梁典禮慶祝，市長黃偉哲及公路總局等單位都有派員參加。

黃偉哲指出，和順轉運站除了正對台灣歷史博物館、亞太棒球訓練中心，周邊重要地標有安南醫院、台江文化中心、鹽行、安順、和順等住宅區的中心位置，將打造為安南區的市區公車中心。

交通局長王銘德指出，和順轉運站臨近新興住宅區，整體規劃可提供幹線、市區公車轉乘接駁；亦可配合棒球訓練、賽事需求，提供賽季期間轉乘接駁服務，並保留未來先進運輸系統銜接彈性，前景可期。

王銘德表示，和順轉運站以多元機能觀念規劃，基地近1公頃，為地上三層鋼構與鋼筋混凝土構造的複合型建築，以「安南十六寮」的在地意象設計屋頂大鋼棚獨特造型，採簡潔、現代的設計手法，符合環保及綠能，去年獲得國家卓越建設獎「卓越獎」殊榮，完成後勢必成為安南地區的新地標。

他指出，和順轉運站規劃有12席大客車乘車月台，亦規劃汽車38席及機車78席停車格位，無論轉乘或消費停車均十分便利，2樓也打造商業空間，可經營便利商店、美食街、咖啡館等，除可服務旅客轉乘，亦可提供附近景點消費飲食需求，成為新興的用餐逛街好去處。

未來完工後將採OT模式委外營運，除了引進商家，也會要求裝設太陽能光電及電動車充電設備，打造綠能的公共交通場域。