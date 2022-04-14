改善缺工 嘉義縣最大型徵才活動周末登場 薪資最高80Ｋ

嘉義縣轉型農工大縣，因人口外流、老化、少子化，產業普遍缺工，事求人，縣府定後天周末在縣府前綠地廣場，舉辦「創薪嘉義」大型徵才活動，共45家廠商現場徵才，提供1600多個工作職缺，逾3成月薪資40Ｋ起跳，最高薪資上看80Ｋ。

徵才包括大埔美、馬稠後產業園區進駐電子科技業及傳產，還有民雄工業區廠商等，包括多家知名上市公司，祭出最高月薪80Ｋ是民雄工業區福隆玻璃維纖公司，徵求工務部、電機主管。

縣府勞青處說，周末進駐大型廠商：佐登妮絲、勤誠興業、上銀科技、松川、大瓏、哈林、大成長城、昭惠、禎祥、麥當勞、全家、棒棒積木飯店、長榮文苑等共45家廠商，提供1600多個工作職缺，其中有4家友善企業提供55個身障職缺，歡迎社會新鮮人、中高齡、二度就業者、身心障礙者及有求職、轉職需求的民眾把握機會。

活動現場提供履歷健檢、職業適性測驗、職涯諮詢等服務，協助求職者更易找到合適工作，為鼓勵民眾多投履歷及面試，活動面試即送好禮，面試3家就可參加現場摸彩，還有輔具展示及免費義剪、視障按摩體驗、體驗遊戲、DIY，按讚打卡換贈品，前50名求職者將贈送早鳥券。