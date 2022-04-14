畜牧場異味最擾人 南市主動出擊稽查、輔導雙管齊下

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局加強畜牧場稽查，找出異味原因，協助改善。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局加強畜牧場稽查，找出異味原因，協助改善。記者鄭惠仁／翻攝

畜牧異味對民眾帶來困擾，檢舉案件特別多，台南市環保局表示今年已主動稽查畜牧場共33家次，發現問題多為固液分離機及堆肥舍未完全密閉，堆肥區也是臭味加重原因之一，已告發9件。目前聘專家協助改善異味防制、液態糞便及廢水處理等，希望環保與經濟雙贏。

台南市養雞養豬等畜牧場1千多家，環保局稽查與輔導發現，養豬畜牧場的異味，除了與未定時清理糞尿有關外，也與廢水處理設備操作不良致水質常未達到放流水標準。另固液分離機及堆肥區未密閉、豬糞廢水溝及原汙水池未加蓋，也會造成異味擴散。

日前環保局到將軍區遭陳情的養豬場稽查，在厭氧池旁看見業者露天曝曬豬隻排泄物，但未設置防止地面水、雨水流入等設備，明顯違反廢棄物清理法，開單告發。

環保局長謝世傑表示，養雞場異味主要來源是雞隻本身味道及雞糞，尤其在出雞時，本身味道溢散及雞糞翻動，異味更是濃重；而雞欄下的糞便未定時清理，露天曝曬雞糞等，也是異味主要來源。稽查人員到後壁區的雞場稽查，發現業者露天曝曬雞糞，也未設防水流入等措施，依違反廢棄物清理法告發。公害陳情專線0800066666或672916轉2222。

牧場 台南 廢棄物

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