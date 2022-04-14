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自行車休閒要道台南鯽魚橋 花億元拉長一倍
「鯽魚橋」是台南休閒觀光「雙博物館自行車道」二仁溪水岸重要橋梁，位在三爺溪匯入二仁溪交接處，鋼構跨橋可供人行、自行車及防汛通行，橋型採桁架鋼構造方式設計，以米白及淺藍色系與二仁溪畔融合為一體，許多民眾喜歡在下午沿著橋梁騎自行車，除可觀賞二仁溪自然生態環境，也能享受午後悠閒時光。
不過配合減少三爺溪水患河道正在拓寬，鯽魚橋預計下個月開始改建，工程總經費約1億元，預計5月底暫時封閉橋梁施工，明年汛期前完工恢復通行；改建後舊橋仍留用、整體長度將自65米大幅增加至155米。
市府水利局表示，工程最大挑戰是堤頂空間狹窄及河道吊裝，周邊護岸改建將配合預留施工空間、減少重複開挖。
市長黃偉哲表示，台南已經建置48條自行車道，總里程達683公里，因為疫情的關係，建議可以多利用雙博段自行車道，沿途除了可欣賞海岸景緻及二仁溪堤岸風光放鬆身心外，也能避開人潮，保持社交距離。
黃偉哲表示，雙博物館路線不但可串連山海圳綠道，也可藉由二仁溪水岸自行車道串連全國自行車道路網的環島山線與環島海線，形塑優質河岸空間與自行車路網緊密結合，串聯地方重要的觀光遊憩景點及自然景觀資源，更是南市推動「綠色水岸旗艦型計畫」的重點項目。
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