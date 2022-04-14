自行車休閒要道台南鯽魚橋 花億元拉長一倍

「鯽魚橋」是台南休閒觀光「雙博物館自行車道」二仁溪水岸重要橋梁，位在三爺溪匯入二仁溪交接處，鋼構跨橋可供人行、自行車及防汛通行，橋型採桁架鋼構造方式設計，以米白及淺藍色系與二仁溪畔融合為一體，許多民眾喜歡在下午沿著橋梁騎自行車，除可觀賞二仁溪自然生態環境，也能享受午後悠閒時光。

不過配合減少三爺溪水患河道正在拓寬，鯽魚橋預計下個月開始改建，工程總經費約1億元，預計5月底暫時封閉橋梁施工，明年汛期前完工恢復通行；改建後舊橋仍留用、整體長度將自65米大幅增加至155米。

市府水利局表示，工程最大挑戰是堤頂空間狹窄及河道吊裝，周邊護岸改建將配合預留施工空間、減少重複開挖。

市長黃偉哲表示，台南已經建置48條自行車道，總里程達683公里，因為疫情的關係，建議可以多利用雙博段自行車道，沿途除了可欣賞海岸景緻及二仁溪堤岸風光放鬆身心外，也能避開人潮，保持社交距離。