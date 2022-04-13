嘉大校舍設「心旅程會所」 當嘉市1600名精神病友歸屬

嘉義市1600多人患有精神疾病，市府以衛福部精障者協作模式據點計畫，在嘉義大學林森校區設「心旅程會所」，目前12名病友加入；受託營運的嘉市心康復之友協會指出，病友像員工來上班，有人已進步到能侃侃而談病況，並找到工作，會所盼最多募到200人，成為病友長期歸屬。

嘉市心康復之友協會總幹事張朝翔說，許多精神病友不敢走出社區，甚至家人護著不接觸外界，心旅程會所歡迎不分病情程度都能來，一起嘗試的過程會建立信心、有歸屬感。

張朝翔說，精神病友加入會員，就是參與會所的營運，病友會協助致電給其他病友，邀請參觀加入，或病友之間自行作主討論想學課程，先前就有成功案例，打電話邀請師資來授課。

34歲阿典發病10年，曾每天關房間，就醫服藥後看到人群仍焦慮，加入會所後，逐漸敞開心胸，在大眾面前講疾病經歷，更進一步找到一般工作。

心旅程會所去年底啟用，嘉義市長黃敏惠、衛福部社會及家庭署副署長張美美等今天參加「入厝」，黃敏惠說，感謝嘉邑行善團、福添福社福基金會、嘉市世界華人工商婦女企管協會幫添購設備等。

嘉市心康復之友協會也說，病友都免費參加，現12名會員平均40多歲，會所3個空間90幾坪，能同時容納40名病友。據規畫，嘉市第2處的精障者協作據點，預計設於再耕園。