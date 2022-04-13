雲縣莿桐鄉1443萬蓋風雨籃球場 議員質疑經費過高

雲林縣莿桐公園內籃球場於2007年興建，因不符標準籃球場規格，且鐵皮屋頂生鏽、水泥地板龜裂。經公所評估後，編列總經費1443萬元，預計將地坪從600平方公尺擴寬至1200平方公尺，屋頂從9公尺增高為10.45公尺，並建立兩座升降式籃球架，工期150個工作天，今副縣長謝淑亞等人進行開工動土。

鄉長林靖焜表示，莿桐鄉風雨籃球場規畫已久，在縣府輔導下通過國發會地方創生計畫，獲得教育部補助720萬元，也由縣府補助180萬元自籌款，但受物價上漲影響被廠商解約。後續再招標都無廠商來投標，幾經檢討決定提高經費，再向縣府爭取400萬元，並由公所自籌143萬元，總經費1443萬元，已於去年完成招標，今天終於開工動土。

莿桐風雨籃球場將進行下列工程：地坪擴寬由600平方公尺提升至1200平方公尺，屋頂增高由9公尺提升至10.45公尺，設立2座升降式籃球降，設立1座鋁合金活動平台等項目。

副縣長謝淑亞說，健康運動、生活觀念很重要，風雨籃球場採半露天設計，大自然牌的冷氣吹起來最好。就算物資建材飛漲，政府也會加碼再加碼，協助地方完成建設。議員鍾明馨說，感謝縣府從未推辭地方所需經費，希望民眾從今年2022全民運動年就開始培養運動習慣，在2025年全中運時，能夠發揮雲林主場優勢。