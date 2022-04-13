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以為無人知？斗南環保公司夜燒廢棄物 雲縣環局開罰了

聯合報 / 記者陳苡葳黃于凡／雲林即時報導
雲林斗南昨夜傳出火警，消防人員到場後發現是誤報，實為利強環保科技公司違法燃燒廢棄物。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗南昨夜傳出火警，消防人員到場後發現是誤報，實為利強環保科技公司違法燃燒廢棄物。記者陳苡葳／翻攝

雲林斗南昨夜傳出火警，消防人員到場後發現是誤報，實為利強環保科技公司違法燃燒廢棄物，環保局副局長黃富義今率稽查人員到場釐清狀況後，依違反空氣汙染防制法告發，並要求停收廢塑膠。

黃富義表示，稽查人員凌晨12點05分接獲民眾報案，斗南鎮一處鐵皮屋冒火光，疑發生火警，立即通報消防人員趕抵現場滅火，才發現是人員正在從事燃燒行為，因操作不當，且操作點位未設空氣汙染防制設備，導致廠內冒火。

黃富義指出，經查現場有廢棄物、產品等，堆置位置與核准許可配置圖不符，且去年1月至今年3月網路申報資料申報異常，已違反廢棄物清理法，將處6000元以上、300萬元以下罰鍰。

另場內設有2座塑膠破碎機未取得設置及操作許可，且未申請設置或變更，也依違反空氣汙染防制法第24條，將處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰。環保局要求該場立即停止收取再利用原物料，並針對此次稽查違法部分速提改善計畫，如未改善得連續處罰。

雲林縣環保局副局長黃富義今率稽查人員到利強環保科技公司釐清狀況後，依法告發業者並要求立即停工提報改善。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣環保局副局長黃富義今率稽查人員到利強環保科技公司釐清狀況後，依法告發業者並要求立即停工提報改善。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗南利強環保科技公司昨天深夜違法燃燒收取來的廢棄物。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗南利強環保科技公司昨天深夜違法燃燒收取來的廢棄物。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗南昨晚發現一處鐵皮屋冒火報案，消防人員到場發現是現場人員操作燃燒行為不慎引火光。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗南昨晚發現一處鐵皮屋冒火報案，消防人員到場發現是現場人員操作燃燒行為不慎引火光。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣環保局副局長黃富義今率稽查人員到利強環保科技公司釐清狀況後，依法告發業者並要求立即停工提報改善。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣環保局副局長黃富義今率稽查人員到利強環保科技公司釐清狀況後，依法告發業者並要求立即停工提報改善。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗南利強環保科技公司昨天深夜違法燃燒收取來的廢棄物。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗南利強環保科技公司昨天深夜違法燃燒收取來的廢棄物。記者陳苡葳／翻攝

廢棄物 空氣汙染

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