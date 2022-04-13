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以為無人知？斗南環保公司夜燒廢棄物 雲縣環局開罰了
雲林斗南昨夜傳出火警，消防人員到場後發現是誤報，實為利強環保科技公司違法燃燒廢棄物，環保局副局長黃富義今率稽查人員到場釐清狀況後，依違反空氣汙染防制法告發，並要求停收廢塑膠。
黃富義表示，稽查人員凌晨12點05分接獲民眾報案，斗南鎮一處鐵皮屋冒火光，疑發生火警，立即通報消防人員趕抵現場滅火，才發現是人員正在從事燃燒行為，因操作不當，且操作點位未設空氣汙染防制設備，導致廠內冒火。
黃富義指出，經查現場有廢棄物、產品等，堆置位置與核准許可配置圖不符，且去年1月至今年3月網路申報資料申報異常，已違反廢棄物清理法，將處6000元以上、300萬元以下罰鍰。
另場內設有2座塑膠破碎機未取得設置及操作許可，且未申請設置或變更，也依違反空氣汙染防制法第24條，將處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰。環保局要求該場立即停止收取再利用原物料，並針對此次稽查違法部分速提改善計畫，如未改善得連續處罰。
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