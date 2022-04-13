烏山頭水源區堆置大量廢棄物 棉花、化學棉追追追！

台南市六甲區工研路旁香蕉園最近遭檢舉堆置數百包疑似棉花類的廢棄物，環保局查出這些廢棄物來自彰化，承租人辯稱是紡織廠的下腳料，做堆肥改善土壤用，但因堆置已久卻沒有腐化，遭懷疑非天然棉，除已依廢棄物清理法函送檢方偵辦，並會請農業局後續確認，以及查處理過程合法性。

台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，上月間接獲檢舉，工研院六甲院區附近一處香蕉園內被堆置大量太空包，疑為事業廢棄物，除了向地檢署反映，也前往了解，發現蕉園內的太空包、塑膠袋包等綑綁好的包狀物有數百包，有的排列整齊，有的如卡車傾倒後的散落狀，其中有些袋子寫著聚酯棉字樣，並從標籤牌號查出是澳洲進口棉。

若是天然棉花，經風吹日曬雨淋，應會腐化，但僅路旁有少部分腐化，園內大部分都沒腐化，而有些袋子上寫著聚酯棉，讓人懷疑非天然棉，而是事業廢棄物。因該處位於烏山頭水庫旁，且臨嘉南大圳主幹線，讓人擔心會汙染水源。晁瑞光說，經查空照圖，早在2019年就有堆置情形。

環保局表示，承租人辯稱這些堆置物都是天然棉花，有的是菇寮使用後的棉花，有的是紡織廠的下腳料。承租人說，棉花長纖及短纖，淘汰的短纖拿來當肥料改善土壤，非廢棄物。