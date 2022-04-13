快訊

直播／本土今暴增744例 新北264例最多

今上路停課新標準9大QA抓重點 不跟進縣市名單一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應老化少子化缺工 嘉義縣政府開辦多元失業者職訓

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
今年嘉義縣失業者職訓提供360個訓練機會，圖為去年美甲班上課情形。圖／嘉縣府提供
今年嘉義縣失業者職訓提供360個訓練機會，圖為去年美甲班上課情形。圖／嘉縣府提供

嘉義縣轉型農工大縣，面臨人口流失，老化、少子化夾擊，產業缺工普遍，縣府為增進失業及待業勞工再就業技能，去年開辦職訓11班，共319人參加，訓後就業率達80%以上，今年持續辦理失業者職業訓練，共規畫12個班次。

其中資訊、商業、餐飲等三大類群，包含AI大數據應用及電商行銷班、智慧機械與製圖3D設計班、網路社群行銷暨商品美編應用班、工商會計實務班、美甲證照與專業美妍師創業實務班、大貨車駕駛員訓練班、縫紉技能多元應用與皮革設計班 (特定對象)。

男子快速理髮創業班、新世代中餐人才培訓班 (特定對象)、樂齡銀養膳食調理班、月嫂基礎餐飲養成訓練班、製茶技能養成訓練班等共360個訓練機會，5月陸續開訓，讓勞工有多元選擇機會，適性學習接軌就業。

52歲小美 (化名)出社會從事不同工作，想學第二技能，對美甲彩妝有興趣，去年參加職訓，學習美甲美容實體操作技能，訓後成立個人工作室，目前當志工媽媽，參與義剪動，實踐「取之於社會、用之於社會」回饋社會。

勞青處長陳奕翰說，藉專業課程規畫，培養工作所需技能，搭配完善就業輔導措施，縮短待業銜接職場，讓學員適性就業；歡迎符合長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等特定身分參訓資格，經審查符合者，政府將全額補助訓練費，一般身分者補助80％費用，有需求民眾請洽電勞青處青年發展科（05）3620123分機8845找葉小姐。

今年嘉義縣失業者職訓提供360個訓練機會，圖為去年美甲班上課情形。圖／嘉縣府提供
今年嘉義縣失業者職訓提供360個訓練機會，圖為去年美甲班上課情形。圖／嘉縣府提供

失業 美甲

延伸閱讀

缺工歷經5小時停擺 台南「學甲香」蜈蚣陣下午出發

缺工難解 台南「學甲香」蜈蚣陣被迫暫停擺

除了少子化 台灣還有什麼「世界第一」 ？網友一致推這比賽

高齡、少子化照服員缺很大 嘉縣採「訓用合一」培訓

相關新聞

改裝車噪音擾人！台南市北區4小時取締81件

改裝車及噪音擾人，台南市北區昨晚6點至10點，共取締改裝車及噪音81件，維護民眾交通及居住安寧。

烏山頭水源區堆置大量廢棄物 棉花、化學棉追追追！

台南市六甲區工研路旁香蕉園最近遭檢舉堆置數百包疑似棉花類的廢棄物，環保局查出這些廢棄物來自彰化，承租人辯稱是紡織廠的下腳...

因應老化少子化缺工 嘉義縣政府開辦多元失業者職訓

嘉義縣轉型農工大縣，面臨人口流失，老化、少子化夾擊，產業缺工普遍，縣府為增進失業及待業勞工再就業技能，去年開辦職訓11班...

有按卡安心 永康警社區捺指紋助迷途長者返家

近來迭傳老人走失案例，台南市政府警察局永康分局長期與轄區內年長者關懷據點合作，提供指紋捺印建檔服務，協助迷失長者平安返家...

百年市定古蹟硓𥑮石小屋 原台南公園事務所展開修復

台南市長黃偉哲今天表持直轄市定古蹟──原台南公園管理所修復工程動土典禮，原台南公園管理所是日治時期所設立的台南公園事務所...

假日限定賞景吹海風 布袋商港海岸列車嘟嘟小火車出發

雲嘉南濱海國家風景區管理處將嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，營造成情人打卡，新人拍婚紗及婚禮婚宴場地，海景公園整修完工煥然一新，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。