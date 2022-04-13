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因應老化少子化缺工 嘉義縣政府開辦多元失業者職訓
嘉義縣轉型農工大縣，面臨人口流失，老化、少子化夾擊，產業缺工普遍，縣府為增進失業及待業勞工再就業技能，去年開辦職訓11班，共319人參加，訓後就業率達80%以上，今年持續辦理失業者職業訓練，共規畫12個班次。
其中資訊、商業、餐飲等三大類群，包含AI大數據應用及電商行銷班、智慧機械與製圖3D設計班、網路社群行銷暨商品美編應用班、工商會計實務班、美甲證照與專業美妍師創業實務班、大貨車駕駛員訓練班、縫紉技能多元應用與皮革設計班 (特定對象)。
男子快速理髮創業班、新世代中餐人才培訓班 (特定對象)、樂齡銀養膳食調理班、月嫂基礎餐飲養成訓練班、製茶技能養成訓練班等共360個訓練機會，5月陸續開訓，讓勞工有多元選擇機會，適性學習接軌就業。
52歲小美 (化名)出社會從事不同工作，想學第二技能，對美甲彩妝有興趣，去年參加職訓，學習美甲美容實體操作技能，訓後成立個人工作室，目前當志工媽媽，參與義剪動，實踐「取之於社會、用之於社會」回饋社會。
勞青處長陳奕翰說，藉專業課程規畫，培養工作所需技能，搭配完善就業輔導措施，縮短待業銜接職場，讓學員適性就業；歡迎符合長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等特定身分參訓資格，經審查符合者，政府將全額補助訓練費，一般身分者補助80％費用，有需求民眾請洽電勞青處青年發展科（05）3620123分機8845找葉小姐。
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