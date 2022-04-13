百年市定古蹟硓𥑮石小屋 原台南公園事務所展開修復

台南市長黃偉哲今天表持直轄市定古蹟──原台南公園管理所修復工程動土典禮，原台南公園管理所是日治時期所設立的台南公園事務所，是全國第一座現代會的公園管理所，後成為台南公園駐警隊所在地，黃偉哲表示，原台南公園管理所在全台歷史較早的公園裡面，算是非常具有獨特性的，期待修復工程能夠做得又快又好，能夠做出具有台南味的管理所，希望它是一個活的公園、活的古蹟，而且不僅繼續保存在市民的心中，更是保存在台南市的生活中。

文化局長葉澤山表示，未來修復後為百年公園增加一個旅遊務中心，台南公園是民眾愛好來休閒的公園，未來也可以提供輕食、咖啡，提供市民一個居民的休閒的好去處。

文化局表示，直轄市定古蹟原台南公園管理所，是日治時期由日本政府向當時台南在地仕紳募款，興建台南公園時，一併建造設立的公園事務所，戰後仍為台南公園駐警隊所在地。承載許多歷史記憶的台南公園，現具有「文化景觀」的文資身分，與管理所自大正6年（西元1917年）建立以來，皆已逾百年歷史，迄今仍為台南市民重要的休閒生活場所。

文化局表示，管理所為西洋式建築，屋身由硓𥑮石砌建，由於長期使用及環境氣候危害，出現建物本體裂化損壞及設備老舊凌亂等情形，縣市合併後閒置至今，南市文資處主動辦理損壞調查與修復設計，2021年獲得文化部文化資產局補助修復工程款，同年底完成工程決標。

文化局指出，該修復工程經費2300萬元整，文化部補助60%經費1380萬元，南市府自籌40%經費920萬元；工期為540日曆天，預計2023年10月竣工。工程由劉金昌建築師事務所設計監造，港京營造股份有限公司承攬施工；範圍除古蹟本體整修外，也將增設消防設備及無障礙設施，可望進一步強化歷史場域之美觀與安全，並提升古蹟與周邊公園景觀風貌，以及生活休閒環境的整體性。