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承載歷史記憶 日治台南公園管理所修復動土

中央社 / 台南13日電

直轄市定古蹟日治台南公園管理所修復工程今天動土，這座西洋式建築承載許多歷史記憶，預定2023年10月完工。

台南市長黃偉哲今天主持直轄市定古蹟日治台南公園管理所修復工程動土，他指出，這座管理所非常漂亮，但台南縣市合併以來，閒置11年多，沒人走動使用，建築物破敗，他希望管理所回復往日榮光，再次成為台南公園亮點。

台南市文化資產管理處發布新聞稿指出，日治台南公園管理所由日本政府向當時台南在地仕紳募款興建台南公園時、一併建造設立的公園事務所，戰後一度是台南公園駐警隊所在地。

台南公園和管理所1917年（大正6年）建立，已逾百年歷史，承載許多歷史記憶，也具有「文化景觀」文資身分，是台南市民重要休閒生活場所。

管理所是西洋式建築，屋身由硓𥑮石砌建，因長期使用及環境氣候危害，建物本體裂化損壞，設備老舊凌亂，去年文化部補助修復工程款，總經費新台幣2300萬元，預定2023年10月完工。

位於台南市北區的台南公園，是台南市最古老及最大的公園，佔地4萬餘坪，當時身兼熱帶實驗林，第2次世界大戰後改名為中山公園，2001年恢復舊名為台南公園，2018年登錄為文化景觀。

台南 建築

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