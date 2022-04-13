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安全至上 永大陸橋地下人行道維持不開放機車通行
台南市永康區永大陸橋地下人行道完工20年來，均未開放機車通行，近來引起外界討論，更有人主張應該要創新檢討，台南市政府工務局上午說，安全至上，重申不宜開放機車通行。
工務局說，永大陸橋1996年由營建署開闢，當時因地方抗爭而停工多年，最後由台南縣政府接手復工完成，當時考慮龍埔里有學校預定地，設計一條地下人行道備用通行，因學校尚未興建，平時主要提供蔦松里農民至龍埔里耕作通行之用，未開放機車道通行迄今已20年。
近日傳出有機車騎士闖入永大陸橋，民眾反映永大陸橋地下人行道是否開放機車通行一事，各界正反意見，在地方引起熱烈討論，有人認為，近來永康區快速發展，交通難以負荷，真的要檢討開放才對。
工務局表示，可以理解地方心聲，但安全至上；該地下人行道，因考量台一線出口處兩側車流速度快，且出口處視角差，坡度陡易釀事故；為維護民眾通行安全，目前不考慮開放機車通行，也盼請鄉親理解、體諒。
工務局指出，2003年即有民眾建議地下人行道讓機車通行建議，當時縣因考量台1線出口處兩側車流速度快，又出口處視角差容易擦撞，且坡度較陡，不利機車通行未同意。
2011年各界再次會勘，曾建議永大陸橋增設機車道；經多次勘查評估，依永大路計畫寬度僅30公尺，道路高架橋又面臨雙向出口需增加匝道數，確實受限道路寬度無法再增加匝道增設機慢車道，為維護民眾安全，將近20年來，均未開放機車通行。
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