快訊

新台幣匯率恐貶至30元、助長通膨？ 楊金龍詳盡說分明

中年女性更需留意髖關節問題 專家教3動作自我檢測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安全至上 永大陸橋地下人行道維持不開放機車通行

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
永大陸橋寬30公尺評估後無法增設機車匝道。圖 ／台南市政府工務局提供
永大陸橋寬30公尺評估後無法增設機車匝道。圖 ／台南市政府工務局提供

台南市永康區永大陸橋地下人行道完工20年來，均未開放機車通行，近來引起外界討論，更有人主張應該要創新檢討，台南市政府工務局上午說，安全至上，重申不宜開放機車通行。

工務局說，永大陸橋1996年由營建署開闢，當時因地方抗爭而停工多年，最後由台南縣政府接手復工完成，當時考慮龍埔里有學校預定地，設計一條地下人行道備用通行，因學校尚未興建，平時主要提供蔦松里農民至龍埔里耕作通行之用，未開放機車道通行迄今已20年。

近日傳出有機車騎士闖入永大陸橋，民眾反映永大陸橋地下人行道是否開放機車通行一事，各界正反意見，在地方引起熱烈討論，有人認為，近來永康區快速發展，交通難以負荷，真的要檢討開放才對。

工務局表示，可以理解地方心聲，但安全至上；該地下人行道，因考量台一線出口處兩側車流速度快，且出口處視角差，坡度陡易釀事故；為維護民眾通行安全，目前不考慮開放機車通行，也盼請鄉親理解、體諒。

工務局指出，2003年即有民眾建議地下人行道讓機車通行建議，當時縣因考量台1線出口處兩側車流速度快，又出口處視角差容易擦撞，且坡度較陡，不利機車通行未同意。

2011年各界再次會勘，曾建議永大陸橋增設機車道；經多次勘查評估，依永大路計畫寬度僅30公尺，道路高架橋又面臨雙向出口需增加匝道數，確實受限道路寬度無法再增加匝道增設機慢車道，為維護民眾安全，將近20年來，均未開放機車通行。

安全至上，台南永康永大陸橋地下人行道，維持不開放機車通行。圖 ／台南市政府工務局提供
安全至上，台南永康永大陸橋地下人行道，維持不開放機車通行。圖 ／台南市政府工務局提供
永大陸橋寬30公尺評估後無法增設機車匝道。圖 ／台南市政府工務局提供
永大陸橋寬30公尺評估後無法增設機車匝道。圖 ／台南市政府工務局提供

人行道 台南 車道

延伸閱讀

苗栗市清晨施放煙火惹民怨 警方掌握6男1女追查

基警整頓火車站人行環境 人行道違停開812張紅單

改善中市清水民族路人行道品質 獲2億2570萬經費補助

嘉市這5大路段路面、人行道改善 總經費逾2億3400萬元

相關新聞

距南科僅500公尺 台南社會住宅將增600戶2026年可完工

台南市政府積極推動以多元化方式，取得用地與民間共同完成興建社宅，日前配合中央指定新市區推動「新市安居」社會住宅撥用程序。

假日限定賞景吹海風 布袋商港海岸列車嘟嘟小火車出發

雲嘉南濱海國家風景區管理處將嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，營造成情人打卡，新人拍婚紗及婚禮婚宴場地，海景公園整修完工煥然一新，...

確保供電 台南麻豆工業區設變電所

台南市麻豆工業區市地重劃區開發案今年初竣工啟用，地價翻漲1倍每坪達10多萬元，台電預估以1億4600多萬元向市府購地0....

改裝車噪音擾人!台南市北區4小時取締81件

改裝車及噪音擾人，台南市北區昨晚6點至10點，共取締改裝車及噪音81件，維護民眾交通及居住安寧。

安全至上 永大陸橋地下人行道維持不開放機車通行

台南市永康區永大陸橋地下人行道完工20年來，均未開放機車通行，近來引起外界討論，更有人主張應該要創新檢討，台南市政府工務...

嘉市公幼周五、六登記 幼幼班增額

嘉義市公立、非營利幼兒園本周五、周六招生登記，市府教育處指出，去年2足歲的幼幼班有269人登記，錄取率不到5成，今年復國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。