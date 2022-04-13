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距南科僅500公尺 台南社會住宅將增600戶2026年可完工
台南市政府積極推動以多元化方式，取得用地與民間共同完成興建社宅，日前配合中央指定新市區推動「新市安居」社會住宅撥用程序。
市府表示，新市安居由市府提供市有地，內政部興建，國家住都中心說明「新市安居」的統包工程業已發包，未來將推出超過600戶規劃為套房與兩房型的社會住宅單元，預計2026年完工。
地政局長陳淑美表示，該「新市安居」社宅位於新市區富安路與民生路所夾街廓，基地面積約為2632坪，離南部科學園區僅500公尺，鄰近三里活動中心與公園，該社宅興建完成後可以提供南科鄰近市鎮相當的租戶需求，且附設臺南市社會福利社施可以就近照護新市區需要的民眾。
南市府將於今年4月完成新北段社宅基地撥用程序，加速推動「新市安居」社宅的興建，在設計上為實踐全齡友善的目標，將兒童、長者及行動不便者的需求，也一併納入設計考量當中，讓住民、長者與弱勢族群在生活閒暇時，有放鬆身心靈的場域；期望未來在南科園區與社宅興建的雙引擎帶動下，能夠促進當地產業聚落發展，讓在地居民及返鄉青年能就地成家立業，最終打造居住正義環境。
市長黃偉哲説，社會住宅政策是都市發展中需要的重要環節，台南市政府一定要努力執行，這次「新市安居」社會住宅，由南市府提供市有土地，內政部興建，在新市區鄰近南科的基地上，興建該社會住宅是為了落實「居住正義」、「希望家園」的施政理念，可以照顧到在南科就業但還沒有自有房屋、還租不到房子的市民，基於「一個都不能少」的理念，照顧所有人的需求。
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