嘉市8間民宿有望再增 這2間喜獲「好客民宿」標章

嘉義市現有8間民宿，五柳園民宿、拉瓦宅今年獲得觀光局「好客民宿」認證標章，為嘉市首次有民宿入選，市長黃敏惠說，持續輔導業者提升軟體、硬體設施等，加入好客民宿；市府也表示，已公告「具人文或歷史風貌之相關區域」讓民宿能合法登記，加強查緝非法旅宿，去年8月至今裁罰19間，共166萬元。

市府觀光新聞處表示，「好客民宿」標章挑選符合親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養等6大精神的民宿，業者必須先參加基本輔導訓練課程，再由專家學者現場訪視後，才能得到此認證，有效期限3年。

觀新處指出，今年會持續輔導民宿業者，編列50萬元預算，包括輔導非法業者合法化，並走訪除已獲標章2間以外6家民宿，提升軟體服務品質、硬體設施等，以利爭取取得「好客民宿標章」，標案預計本月上網公告。

黃敏惠說，嘉市民宿新的使命感，就是將嘉市的美好，透過有聲與無聲體驗，感動到每位來嘉的國內外遊客，盼望更多的業者加入好客民宿。

觀新處說，2020年12月25日公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，依法此區域內能申請經營民宿，截至本月，街區內已有7家合法民宿設立登記，包括「嘉義慢漫」、「拉瓦宅」、「八拾二弄文旅」、「搖尾巴民宿」、「回朔民宿」、「有春枟宅」及「嘉義小青旅」，加上先前五柳園休閒農場「五柳園民宿」，總計8間。

目前嘉市還有2個業者，遞件申請登記成為合法民宿，觀新處發現，建物還有部分違建等情況，待改善。