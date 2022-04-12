斗六市立運動場升級了 國家級新跑道即將開放

雲林斗六市立運動場興建到使用至今28年，是鄰近斗六國中、鎮東國小及大斗六地區居民重要的運動場域，每天約有千人次進出，但民眾反映許多設施破損、老舊希望改善，市公所自籌並獲體育署補助，共投入3300多萬元整修，3月全數完工，本月14日正式啟用，提供市民更安全舒適的運動空間。

民眾反映場內的PU跑道凸起且多處破損，跑步時除會顛簸，遇雨時還會積水，有危險之虞，斗六市長林聖爵說，在立法委員林文瑞及縣府向體育署爭取經費後，加上公所自籌款，斥資3350萬元施作斗六市立運動場跑道暨相關設施整建工程。

林聖爵指出，整修項目包括400公尺跑道、推擲區、跳遠區、中央草坪、噴灌系統及機房、司令台及看台和周圍區等數十項硬體設備，去年9月底開工，今年3月完工，目前所有設施都已驗收完畢，14日就可以對外開放。