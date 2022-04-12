快訊

台中今+26例公布4頁足跡 男歌迷北上聽阿妹演唱會染疫

股價一度探至552元…台積電到底跌完沒？法人這麼說

斗六市立運動場升級了 國家級新跑道即將開放

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
每天有上千人次使用的雲林斗六市立運動場，經半年整修，本月14日即將重啟。記者陳苡葳／攝影
每天有上千人次使用的雲林斗六市立運動場，經半年整修，本月14日即將重啟。記者陳苡葳／攝影

雲林斗六市立運動場興建到使用至今28年，是鄰近斗六國中、鎮東國小及大斗六地區居民重要的運動場域，每天約有千人次進出，但民眾反映許多設施破損、老舊希望改善，市公所自籌並獲體育署補助，共投入3300多萬元整修，3月全數完工，本月14日正式啟用，提供市民更安全舒適的運動空間。

民眾反映場內的PU跑道凸起且多處破損，跑步時除會顛簸，遇雨時還會積水，有危險之虞，斗六市長林聖爵說，在立法委員林文瑞及縣府向體育署爭取經費後，加上公所自籌款，斥資3350萬元施作斗六市立運動場跑道暨相關設施整建工程。

林聖爵指出，整修項目包括400公尺跑道、推擲區、跳遠區、中央草坪、噴灌系統及機房、司令台及看台和周圍區等數十項硬體設備，去年9月底開工，今年3月完工，目前所有設施都已驗收完畢，14日就可以對外開放。

林聖爵表示，新跑道獲得中華民國田徑協會國家級400公尺田徑場地認證，整修後提供全民完善設備環境，除學生、選手可安心、安全從事運動，民眾也能在舒適環境，獲得更佳運動體驗，未來也將是大型運動賽事的首選之地。

雲林斗六市立運動場400公尺新跑道，獲中華民國田徑協會國家級400公尺田徑場地認證。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六市立運動場400公尺新跑道，獲中華民國田徑協會國家級400公尺田徑場地認證。記者陳苡葳／攝影

斗六 雲林

延伸閱讀

男子收超速罰單見國家級追焦照傻眼：博美握方向盤在尬車？

斗六市公所送給兒童節大禮 超好玩的膨鼠公園今啟用

斗六龍潭社區改建無障礙廁所 讓長輩有尊嚴的生活

影／上學逛夜市 斗六這所小學生讓人好羨慕！

相關新聞

用路人注意 台南永康最新易肇事路段公布

台南市永康警分局今公布第1季A2交通事故，將所轄七個派出所，易肇事路段、路口、時段與肇因，警方說，交通事故發生與駕駛人技...

大新營12年人口流失近2萬 地方憂邊緣化成事實

台灣農權總會會長張豪澤說，南縣市合併升格直轄市12年來，大新營6行政區人口已流失近2萬人，當初地方憂心合併後邊緣化疑慮已...

台南電動自行車補助剩500元？ 環局：可補助更多車

因環保趨勢，電動機車及自行車成為民眾通勤代步的首選，然市府今年卻減少換購及新購電動自行車補助經費。台南市議員呂維胤今天召...

環保犯罪出「申請中」花招 查背後不法集團

王姓男子謊稱向台南市環保局申請廢棄物清除、廢棄物再利用許可證，在大內、西港、善化等地區承租土地或倉庫，對外招攬清除裝潢廢...

嘉縣府推心房顫動篩檢有成 今再獲捐10台儀器

嘉義縣府推動「全嘉心房顫動大篩檢」迄今2年餘，過往靠中華民國心律醫學會和台北榮總無償提供，今獲捐10組「30秒心電圖快篩...

麻豆工業區增設變電所 台電提1.5億購地 議員：要合理

台南市議會財經委員會及麻豆區議員會勘麻豆工業區電力事業土地，共促台電設置變電所案，請台電儘速提出合理購地價金送審；麻豆區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。