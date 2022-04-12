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3單位獲勞部金展獎 台南足額進用身心障礙企業六都第一

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市3單位獲勞動部金展獎，市長黃偉哲在市政會議表揚。圖／勞工局提供
台南市3單位獲勞動部金展獎，市長黃偉哲在市政會議表揚。圖／勞工局提供

台南勞工局表示，市長黃偉哲重視身心障礙朋友的職場環境，致力推動協助身心障礙朋友找工作，打造「希望家園」的友善職場，在勞工局及各企業的努力下，台南的足額進用身心障礙企業比例不只是六都第一，更有三單位獲得勞動部第19屆金展獎肯定，今天市政會議上，由市長黃偉哲親自表揚。

勞動部第19屆金展獎台南市獲獎單位為私立單位─璨揚企業股份有限公司、公立單位─國立台南大學附屬啟聰學校及職訓績優獎─衛生福利部嘉南療養院，3單位透過培力身心障礙員工工作技能，或大量超額進用身心障礙者，獲得評審委員的青睞。

黃偉哲表示，無論公私立單位，在對身心障礙者上的用心，不僅表示雇主的身心障礙員工是寶貴的人力資本，同時也是有愛城市的表現，並鼓勵更多台南的企業給予身心障朋友的工作機會，市府也會透過就業服務、職務再設計的補助，作為企業最佳的後盾。黃偉哲特別感謝嘉南療養院，除了肩負提供身心障礙者精神照護外，更提供職業訓練課程，讓身心障礙員工進入復歸社會更有力。

勞工局長王鑫基指出，台南市的身心障礙就業服務不只在金展獎獲得肯定，勞工局的身心障礙就業服務考核也獲優等、職業訓練也獲得TTQS人才發展品質9連金、職訓績優獎更是連續兩年都獲得肯定等，再加上此次金展獎的「三冠王」，再再顯示台南公私部門皆努力創造身心障礙者就業機會、服務也不斷精進。

勞工局說，金展獎強調的是企業對身心障礙朋友就業服務的精進，即便企業規模不大，但在進用身心障礙員工上具顯著的事跡、措施，就有獲獎的可能，歡迎與勞工局聯繫，提報下一屆的金展獎。

衛生福利部嘉南療養院獲勞動部金展獎，市長黃偉哲表揚院長吳文正。圖／勞工局提供
衛生福利部嘉南療養院獲勞動部金展獎，市長黃偉哲表揚院長吳文正。圖／勞工局提供
國立台南大學附屬啟聰學校獲勞動部金展獎，市長黃偉哲在市政會議表揚校長陳秀雅。圖／勞工局提供
國立台南大學附屬啟聰學校獲勞動部金展獎，市長黃偉哲在市政會議表揚校長陳秀雅。圖／勞工局提供
台南市璨揚企業獲勞動部金展獎，市長黃偉哲在市政會議表揚董事長黃文献。圖／勞工局提供
台南市璨揚企業獲勞動部金展獎，市長黃偉哲在市政會議表揚董事長黃文献。圖／勞工局提供

台南 勞工局 黃偉哲

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