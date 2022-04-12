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網路票選60道台南美食 力拚米其林摘星

中央社 / 台南12日電

為期3個月的「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，共60道最具摘星菜品出爐。台南市長黃偉哲說，米其林評鑑準備猶如馬拉松賽，期待今年有好消息共同寫下米其林經典。

台南市在2021年納入全球最具權威性美食評鑑「米其林指南」評鑑城市之一，為協助台南餐飲業者摘星，台南市政府觀光旅遊局去年12月26日至今年3月25日舉辦為期3個月的「台南米其林占星嘉年華」網路票選，3個月下來60道最具摘星菜品出爐。

觀旅局今天在台南遠東香格里拉大飯店舉辦成果發表記者會，並由黃偉哲為入選業者頒獎，同時也邀請知名摘星米其林餐廳主廚等美食界家分享交流心得。

黃偉哲表示，回顧COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊的這2年旅遊市場起伏，特別是餐飲業者受到很大影響。透過活動投票，每一道參賽菜品都有很高人氣，每一名業者都值得被肯定。他也打趣的說，這次共156間業者參與，365道菜品報名，一天吃一道菜，剛好吃一年都不會膩。

黃偉哲說，活動宗旨不在排名與獎項，而是要透過活動讓台南美食被國際看見。他也強調，米其林評鑑的準備是一場馬拉松賽，在結果公布前，大家都要繼續努力，也期待今年能有好消息與大家共同寫下米其林經典。

依觀旅局數據，這項美食網路票選，開放台南業者推出自家招牌菜，讓全民網路投票評分並接受美食專家評審。共15家業者、365道菜品報名，投票人次達26萬1831人次，活動官網瀏覽量更高達143萬4507人次。

60道美食以及所有參賽菜品都公布活動官網上，彙集許多業者拿手菜餚，官網上有圖片及菜品介紹供參考。旅局為輔導業者摘星，4月仍持續舉辦摘星主廚系列業者輔導會，最新一場摘星主廚業者輔導會，將於18日在台南晶英酒店舉辦，透過輔導將台南美食觀光推向國際。

台南 米其林

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