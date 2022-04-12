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用路人注意 台南永康最新易肇事路段公布
台南市永康警分局今公布第1季A2交通事故，將所轄七個派出所，易肇事路段、路口、時段與肇因，警方說，交通事故發生與駕駛人技能無絕對關係，約6成是發生在路口，且9成是認知與判斷錯誤而發生，籲請用路人遵守交通規則，趨吉避凶。
永康分局交通組組長葉敏旭說，經分析易肇事路段、路口、時間及肇因等，分別為「永康所：中正路、永大路與中山北路、10至12時」、「鹽行所：中正南路、中華路與南台街、8至10時」、「大灣所：大灣路、大灣路與崑大路、16至18時」。
「復興所：中華路、復興路與高速一街、10至12時」、「龍潭所：中山北路、中山北路與龍潭街、18至20時」、「大橋所：中華路、中華路與中正南路、16至18時」及「永信所：復國一路、復國一路與復華七街、12至14時」等。
警方表示，「防禦駕駛」是現代人必備常識；例如「快不是肇事主因，不是慢就不會發生」、「如果只是遵守交通規則或是專心開車，是無法確保交通安全」、「交通事故主要肇因，就是意外加上意料之外最後等於意料不足」及「學習如何預測危險及防禦別人疏忽與過錯」等，上述都是防禦駕駛基本概念。
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