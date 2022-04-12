大新營12年人口流失近2萬 地方憂邊緣化成事實

台灣農權總會會長張豪澤說，南縣市合併升格直轄市12年來，大新營6行政區人口已流失近2萬人，當初地方憂心合併後邊緣化疑慮已成為事實，建議可參考日本鼓勵地方創生設法留住年輕人。

日本北海道大學法學碩士、也是台南市議員擬參選人張豪澤說，縣市合併對大新營地區衝擊效應比想像中大，顯然是邊緣化象徵，進一步研究後發現，大新營六區除新營區外，女性比男性少5252人，而台南市女性卻比男性人口多3057人，他認為，這可能就是地方發展問題所在。

張豪澤過去在日本北海道大學就是專門研究地方與農業發展，他指出，根據日本發展經驗，雖然總人口數女性高於男性，但城鄉地區常出現男多於女現象，這是因城鄉缺少女性就業機會，女性就業被迫往都會集中。對此，日本政府以鼓勵地方創生，發展地方特色產業，為地方增加就業機會，才能把年輕人留住。

張豪澤以新竹為例，在竹科大規模就業人口帶動，新竹縣原本農業區域，發展出生態與休閒農業，以體驗型商品，創造新的就業人口，新竹縣人口在全台少子化趨勢逆勢成長，比2010年增加6萬多人，成長高達12.23%。而台南不但有南科，嘉義科學園區也獲准設立，潛在消費人口不比竹科少，大新營有溫泉、有歷史文化，還有豐富優良農產，具發展潛力。

他說，這次參選市議員，就是希望督促市府能以「分區治理」概念，發展地方特色策略，再加上地方共識全力支持，相信大新營地區一定可吸引年輕人來定居創業、就業。