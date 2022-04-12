環保犯罪出「申請中」花招 查背後不法集團

王姓男子謊稱向台南市環保局申請廢棄物清除、廢棄物再利用許可證，在大內、西港、善化等地區承租土地或倉庫，對外招攬清除裝潢廢棄物，棄置約50公噸的拆除廢木材、廢塑膠等廢棄物，謀取近千萬元不法利益，環保局懷疑背後不法集團，今函送地檢署偵辦並建請從重量刑。

環保局表示，去年下半年陸續接獲檢舉，有人在大內、西港、善化、七股、安南區倉庫、土地堆置大量裝潢廢棄物，經調查是王姓男子透過仲介承租土地、倉庫後，再藉由臉書等社群管道，以挑戰全台最底價向外收費招攬清除裝潢等廢棄物。

當地主發現土地、倉庫被堆置大量廢棄物而起疑時，王就騙稱，自家擁有廢棄物再利用技術已向環保局申請廢棄物清除許可證、廢棄物再利用許可證 ，並出具遭退件的文件，強調待補足證件後就會再申請。

經環保局追查，王曾向環保局申請廢棄物再利用許可等證件，但資料不符要求而遭退件，之後未再申請；王雖稱要將廢木料、廢棄物破碎做成有機肥、燃料棒等循環再利用等，卻提不出成品證明。環保局表示，王觸犯廢棄物清理法，面臨最高5年刑期，得科處最高1500萬元罰金，並將追討不法利得。

環保局強調，環保法令明確規範，從事廢棄物清理，一定要有廢棄物清除許可的相關證件，絕對不允許「申請中」從事廢棄物清除，地主或倉庫所有人千萬別上當，一旦發現遭堆置廢棄物，盡速向環保局通報，以免被認為是共犯以及承擔鉅額清理鉅額費用。

環保局統計，過去發生非法棄置案件，不易查獲行為人，但隨著科學進步，結合監視設備、空拍機，以及民眾提供線索，偷倒廢棄物的破案率已大幅增加。目前在非法熱區裝設18架移動攝影機，今年已查獲70餘件非法偷盜廢棄物。公害陳情專線0800-066666、06-6572916轉2222或1999市民服務熱線。